Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Einmal im Monat laden die Reiss-Engelhorn-Museen zu kurzweiligen Kuratoren-Führungen in der Mittagspause ein. Im Februar und März geht es gemeinsam mit Archäologe Dr. Klaus Wirth auf Zeitreise in der Ausstellung „Versunkene Geschichte“. Der Experte verrät, was Funde, die bei Grabungen in Mannheim und Umgebung zum Vorschein kamen, über die Vergangenheit verraten. Pro Termin werden zwei Führungen angeboten. Diese starten um 12:30 und um 13 Uhr und dauern jeweils eine halbe Stunde. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Treffpunkt ist an der Kasse im Museum Weltkulturen D5.

Am Mittwoch, den 4. Februar werden die Uhren um 4.000 Jahre zurückgedreht. Die Teilnehmenden erfahren, wie die Menschen in der Bronzezeit in unserer Region gelebt haben. Die Entdeckung des Metalls brachte damals zahlreiche Neuerungen mit sich.

Am Mittwoch, den 4. März führt die Reise ins frühe Mittelalter. Ab dem 6. Jahrhundert gab es an Rhein und Neckar fränkische Siedlungen. Zahlreiche Funde erzählen von wehrhaften Kriegern, aber auch vom häuslichen Leben und der Gesellschaftsstruktur.

www.rem-mannheim.de

Quelle: Reiss-Engelhorn-Museen

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 13:11