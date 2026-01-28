  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

28.01.2026, 21:05 Uhr

Mannheim – Gleiserneuerungen im Stadtbahnnetz 2026

Mrn news platzhalter logo 5Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auch im neuen Jahr setzen die Stadt Mannheim, die MV Mannheimer Verkehr GmbH und die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) alles daran, einen leistungsstarken und zuverlässigen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu gewährleisten. Dafür müssen in diesem Jahr gleich an mehreren Streckenabschnitten in der Stadt Gleise und Weichen erneuert werden. Über die Maßnahmen und die damit verbundenen Änderungen im ÖPNV informierte die rnv, gemeinsam mit der Stadt und MV Mannheimer Verkehr GmbH am Mittwoch, 28. Januar 2026, im Rathaus in Mannheim.

„Auch in diesem Jahr investieren wir wieder erhebliche Summen in den Erhalt und die Modernisierung unseres Stadtbahnnetzes. Diese Maßnahmen mit einem Volumen von rund 15 Millionen Euro sind unerlässlich, um den öffentlichen Nahverkehr in Mannheim langfristig zuverlässig, stabil und leistungsfähig zu halten. Uns ist bewusst, dass die dafür notwendigen Arbeiten leider auch mit Einschränkungen für die Fahrgäste verbunden sind. Dafür bitten wir um Verständnis. Mein besonderer Dank gilt allen Beteiligten für die enge Abstimmung und die konstruktive Zusammenarbeit, die notwendig ist, um diese wichtigen Vorhaben möglichst reibungslos umzusetzen“, sagte Bürgermeister und ÖPNV-Dezernent Dr. Volker Proffen.

„In diesem Jahr werden wir an wichtigen Streckenabschnitten in Mannheim Gleise und Weichen erneuern. Das müssen wir jetzt gut vorbereitet und planvoll durchführen, denn die betreffenden Anlagen sind in die Jahre gekommen und den Verschleiß merken auch unsere Fahrgäste jeden Tag. Deswegen legen wir gleich im Februar los: Bis Anfang November wird die Strecke zwischen Nationaltheater und Tattersall in Abschnitten erneuert. Im Sommer unterbrechen wir die Arbeiten dort, um im Bereich Luzenberg zu bauen. Ein großer Teil des Abschnitts dort wird als Grüngleis ausgeführt und damit rund 650 Quadratmeter entsiegelt. Daneben sind Arbeiten an weiteren Stellen in Mannheim nötig. Alle Beteiligten, MV, Stadt Mannheim und rnv sowie für die rheinüberschreitenden Linien auch die Stadt Ludwigshafen haben sich bei der Baukoordinierung zur Durchführung der Arbeiten eng abgestimmt, um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Allein für die Maßnahmen auf dem Ring und dem Luzenberg geben wir zwischen 14 und 16 Millionen Euro aus“, sagte Marcus Geithe, Geschäftsführer der MV Mannheimer Verkehrsgesellschaft.

„Damit unsere Fahrgäste auch während der umfangreichen Baumaßnahmen zuverlässig an ihre Ziele kommen, passen wir die Linienführungen in den jeweiligen Bauphasen gezielt an. Alle Änderungen kommunizieren wir transparent – sowohl an den Haltestellen als auch über unsere digitalen Auskunftsmedien. Besonders empfehle ich unsere Start.info-App, die jederzeit aktuelle Verbindungen, Angebotsänderungen und Abfahrten in Echtzeit liefert“, erläutert Martin in der Beek, technischer Geschäftsführer der rnv.

Gleiserneuerung Friedrichsring-Kaiserring

Den Anfang machen die Gleise auf dem „Ring“, also auf dem Friedrichsring und Kaiserring: Ab 19. Februar – direkt nach Aschermittwoch – startet die Gleiserneuerung zwischen den Haltestellen Nationaltheater und Tattersall. Es sind zwei Bauabschnitte und insgesamt fünf Bauphasen geplant. Insgesamt werden 3.000 Meter Gleise verlegt, sowie 8 Weichen und 4 Kreuzungen erneuert.

Von Februar bis Mitte Mai wird die Strecke ab Höhe der Haltestelle Nationaltheater bis in Höhe Wasserturm erneuert. Von Mai bis Mitte Juni wird im Abschnitt zwischen Höhe Wasserturm bis zur Haltestelle Kunsthalle gearbeitet. In den jeweiligen Bauphasen wird zunächst die Haltestelle Rosengarten gesperrt und dann die Haltestelle Kunsthalle. Im Sommer gibt es eine dreimonatige Baupause am Ring, um auch andere Baumaßnahmen möglich zu machen und gleichzeitig einen stabilen Stadtbahnverkehr anbieten zu können. In dieser Zeit werden beispielsweise Gleiserneuerungsarbeiten im Bereich Luzenberg ausgeführt. Ab Mitte September bis Mitte November folgt der letzte Abschnitt zwischen der Haltestelle Kunsthalle bis in Höhe Tattersall.

Während der fünf Bauphasen werden die Stadtbahnen jeweils umgeleitet. Der Individualverkehr ist zeitweise von den Bauarbeiten betroffen.

Gleiserneuerung Luzenberg

Vom 10. August bis 13. September werden die Gleise im Bereich Luzenberg an der Abzweigung nach Sandhofen und der Strecke nach Waldhof und Schönau erneuert. In einem Teilabschnitt wird außerdem ein Stück Gleisbett entsiegelt und als neues Grüngleis ausgeführt – insgesamt eine Fläche von 650 Quadratmetern.

Für die Fahrgäste aus und nach Sandhofen, Schönau und Waldhof wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) für die Stadtbahnlinien 1 und 3 eingerichtet. In einer ersten Phase ist vorgesehen, dass dieser an der Haltestelle Alte Feuerwache beginnt bzw. endet. Währenddessen wird die Kreuzung an der Umsetzanlage innerhalb von zwei Tagen erneuert. Danach erfolgt der Umstieg in die Busse an der Haltestelle Neuer Messplatz.

Weitere kleinere Maßnahmen

Abseits der Gleiserneuerungen auf dem „Ring“ und im Bereich Luzenberg führt die rnv im gesamten Netz fortwährend kleinere Instandhaltungsmaßnahmen an den Stadtbahngleisen durch – beispielsweise die Erneuerung der Lichtsignalanlagen auf der Linie 3 im Lindenhof. Über diese und weitere kleinere Maßnahmen informiert die rnv anlassbezogen.

Umleitungen und Fahrgastinformation

Damit die Fahrgäste weiterhin zuverlässig an ihre Ziele kommen, werden die Stadtbahnlinien in den einzelnen Phasen umgeleitet. Das betrifft auch Fahrgäste, die in – oder aus der Innenstadt – fahren möchten.

Alle Änderungen werden sowohl an den Haltestellen als auch in den elektronischen Auskunftsmedien wie die Website www.rnv-online.de kommuniziert. Die rnv weist insbesondere auf ihre Start.info-App hin. Fahrgäste erhalten darüber zeitnah alle aktuellen Angebotsänderungen, Verbindungsauskünfte sowie Abfahrtsinformationen von der gewünschten Haltestelle.

Weitere Informationen zu den Baumaßnahmen 2026 sind unter www.rnv-online.de/baustellen26 zu finden. Informationen zur Gleiserneuerung Friedrichsring-Kaiserring gibt es unter www.rnv-online.de/ring26.

Auch bei den Rheinbrücken wird sich 2026 etwas an der Verkehrssituation ändern. Das Fahrtenangebot der rnv wird entsprechend angepasst. Weitere Informationen hierzu erfolgen gesondert.

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 21:05

