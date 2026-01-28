

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Abenteuer, Gemeinschaft und unvergessliche Erlebnisse in den Sommerferien – das bietet das Evangelische Kinder- und Jugendwerk Mannheim (EKJM) auch in diesem Jahr wieder für Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 13 Jahren. Die Freizeiten werden von qualifizierten Teamer:innen begleitet und bieten abwechslungsreiche Programme, bei denen Spaß, Bewegung und gemeinsames Erleben im Mittelpunkt stehen. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Stadtjugendreferentin Rahel Römer, die die Freizeiten organisiert, hat gemeinsam mit dem Team erneut vielfältige Angebote zusammengestellt. „Uns ist wichtig, dass jede Freizeit ein eigenes Profil hat und die Kinder und Jugendlichen viel Action, Gemeinschaft und neue Erfahrungen mitnehmen“, betont sie.

Zwei Zeltlager in Friedelsheim – bewährter Ort, starke Unterstützung

Die große Wiese in Friedelsheim ist seit Jahren ein beliebter Standort für die EKJM-Zeltlager. Die Ortsgemeinde stellt das Gelände erneut großzügig zur Verfügung. Dank der finanziellen Unterstützung der Hilfsinitiative Adler helfen Menschen e.V. können die Freizeiten dort zu gestaffelten Preisen angeboten werden.

Adler-Zeltlager (8.–15. August) für 8- bis 10-Jährige: Eine Woche voller Ausflüge, Spiel und Abenteuer.

NextGeneration-Zeltlager (15.–22. August) für 11- bis 13-Jährige: Eine bunte Woche mit vielfältigen Aktionen und viel Raum für neue Freundschaften.

Detektivwoche in Mannheim – Ferienaktion für die Jüngsten

Für 7- bis 9-Jährige bietet das EKJM vom 24. bis 28. August eine spannende „Detektivwoche“ in der Evangelischen Jugendkirche Mannheim (Waldhof) an. Die Kinder gehen gemeinsam auf Spurensuche, lösen Rätsel und entdecken spielerisch ihre Umgebung.

Infos zum Programm, Kosten und Anmeldung: https://mannheim.ekjb.org/, Tel. 0621 28000-482. (dv)

Quelle: Evangelische Kirche in Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 13:05