Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Mannheimer SPD-Landtagsabgeordnete und wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Dr. Boris Weirauch kritisiert die Vorschläge des CDU-Wirtschaftsflügels: „Teilzeitarbeit ist kein Lifestyle, sondern vielfach aus der Not geboren. Familien werden zerrieben zwischen Berufsalltag, Hausaufgaben, Unterrichtsausfall und fehlenden Kita-Plätze. Für viele Eltern, insbesondere Alleinerziehende, ist ein Teilzeitjob die einzige Möglichkeit, am Berufsleben teilzuhaben. Solange der Staat nicht bessere Rahmenbedingungen schafft, wird das leider so bleiben!“.

Der SPD-Politiker verweist darauf, dass alleine in Baden-Württemberg über 41.000 Kita-Plätze fehlen: „Die grün-schwarze Landesregierung hat hier komplett versagt. Diese Misere ist eine der zentralen Erklärungen für die 50%ige Teilzeitquote von Frauen. Wenn der CDU-Wirtschaftsflügel die Schuld hierfür den Familien in die Schuhe schiebt, ist das unredlich.“

Quelle: SPD Mannheim / SPD Baden-Württemberg

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 13:47