Ludwigshafen – Was heißt eigentlich mutig? Figurentheater für die Kleinsten auf den Pfalzbau Bühnen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit Mutig, mutig! bringt das Hessische Landestheater Marburg am Sonntag, 8.2. um 16.00 Uhr sowie am Montag, 9.2. und am Dienstag, 10.2.2026 um jeweils 9.00 und 11.00 Uhr ein poetisch-zartes Figurentheater auf die Pfalzbau Bühnen, das sich an Kinder ab dem Alter von 3 Jahren richtet. Das Stück nach dem Bilderbuch von Lorenz Pauli und Kathrin Schärer wird auf der Probebühne 1 zu sehen sein.

Als Maus, Schnecke, Frosch und Spatz am Teichufer sitzen und über mögliche Aktivitäten nachdenken, kommt ihnen eine Idee: sie wollen einen Wettkampf darum veranstalten, wer am mutigsten ist. Doch schon bald wird klar, dass das, was für die eine sehr mutig ist, für den anderen nur eine Kleinigkeit darstellen kann. Mut wird von jeder Figur ganz anders wahrge-nom¬men und definiert, und jeder muss sich eigenen Herausforderungen stellen.

Die phantasievolle Inszenierung, die spielerisch gestaltete Bühne und die bunten Kostüme stammen von Dominique Enz, während für den Puppenbau Margarita Belger verantwortlich war. Auf der Bühne stehen Lisa Grosche und Faris Saleh.

Einheitspreis 9 € / ermäßigt 6 €, Familienpaket 27 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle Pfalzbau Bühnen

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 21:01