Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen Bauarbeiten muss die Meckenheimer Straße im Zeitraum von Montag, 2. Februar, bis voraussichtlich Montag, 23. Februar 2026, für den Verkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinie 75.
verkürzter Linienweg zwischen Berliner Platz (Bf LU Mitte) und Rheingönheim Bf
Entfall der Haltestellen Am Sandloch (nur Richtung Berliner Platz) Rheingönheim Gemeindehaus, Rheingönheim Neubruch
Bedienung der Haltestelle Rheingönheim Bf als Ersatzhaltestelle im Limburgerhofweg
Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 13:26