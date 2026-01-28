Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen Bauarbeiten muss die Meckenheimer Straße im Zeitraum von Montag, 2. Februar, bis voraussichtlich Montag, 23. Februar 2026, für den Verkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinie 75.

verkürzter Linienweg zwischen Berliner Platz (Bf LU Mitte) und Rheingönheim Bf

Entfall der Haltestellen Am Sandloch (nur Richtung Berliner Platz) Rheingönheim Gemeindehaus, Rheingönheim Neubruch

Bedienung der Haltestelle Rheingönheim Bf als Ersatzhaltestelle im Limburgerhofweg

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 13:26