Ludwigshafen-Gartenstadt – ERSTMELDUNG – Raub auf Tankstelle in Maudacher Strasse – Täter flüchtig

Ludwigshafen-Gartenstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Mittwochabend, des 28.01.2026, betrat gegen 22:15 Uhr ein vermummter Täter die Esso-Tankstelle in der Maudacher Straße 194 in Ludwigshafen-Gartenstadt. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Mann vom Kassierer die Herausgabe des Kasseninhalts. Nach Erhalt eines niedrigen dreistelligen Geldbetrags flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 175cm groß, kräftige Statur, komplett schwarz gekleidet mit weißen Streifen an der Außenseite der Hosenbeine.

Die Polizei sucht dringend Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-23312 oder per E-Mail kdludwigshafen.ki3.k31@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 23:20