Ludwigshafen – Frau leblos an Straßenbahnhaltestelle aufgefunden – 1. NACHTRAG – Todesursache Unterkühlung

Nachdem eine 58-Jährige am 22.01.2026 tot an einer Straßenbahnhaltestelle in Ludwigshafen-Oggersheim aufgefunden wurde, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Der Leichnam wurde am 27.01.2026 auf Antrag der Staatsanwaltschaft obduziert. Der Tod ist sehr wahrscheinlich durch Unterkühlung eingetreten, begünstigt durch eine bereits bestehende Herzschwäche.

Nach dem derzeitigen Stand gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern weiter an.

28. Januar 2026