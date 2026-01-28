Ludwigshafen – Ehrenabend der KG Farweschlucker: Zwei neue Ehrensenatoren feierlich aufgenommen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In festlichem Rahmen hat die Karnevalsgesellschaft Farweschlucker am Freitagabend, 23. Januar, ihren traditionellen Ehrenabend in der Ludwigshafener Musikfabrik, der Familie Hauck gefeiert. Höhepunkt der Veranstaltung war die Aufnahme von Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner und Wolfgang Leibig in den Kreis der Ehrensenatoren des Vereins.



Mit der Auszeichnung würdigte die KG Farweschlucker das langjährige Engagement beider Persönlichkeiten für den Verein sowie ihren besonderen Einsatz für die Fastnacht. Für Prof. Dr. Klaus Blettner und Wolfgang Leibig ist es jeweils die erste Ehrung dieser Art – ein Moment, der im feierlichen Ambiente entsprechend gewürdigt wurde.



Der Abend begann mit einem Sektempfang, bei dem Mitglieder, Gäste und Geehrte ins Gespräch kamen. Im Anschluss genossen die Anwesenden ein mehrgängiges Menü, das den festlichen Charakter der Veranstaltung unterstrich. Für musikalische Höhepunkte sorgte Soul-Sängerin Caroline aus Mannheim, die mit ihrer Stimme zwischen den einzelnen Gängen für beste Stimmung im Saal sorgte.



Später am Abend verlagerte sich der Fokus vom offiziellen Teil hin zum geselligen Beisammensein: Es wurde getanzt, gelacht und ausgelassen gefeiert. Der Ehrenabend der KG Farweschlucker zeigte einmal mehr, wie eng Vereinsleben, Fastnachtstradition und persönliche Wertschätzung miteinander verbunden sind.

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 17:25