Ludwigshafen – Dritter Reizgas-Einsatz in drei Tagen: Schule erneut geräumt – Tatverdächtige ermittelt

Am heutigen Mittwoch(28.01.2026), gegen 12:30 Uhr, kam es bereits zum dritten Polizeieinsatz wegen Reizgases an einer Realschule in der Karolina-Burger-Straße

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden erneut zu einer Realschule in der Karolina-Burger-Straße gerufen, nachdem Reizgas im Schulgebäude versprüht worden war. Zwei Schüler klagten über Atembeschwerden und wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen des Gemeinsamen Sachgebiets Jugend konnten ein 14- und ein 15-Jähriger identifiziert werden, die für die Vorfälle an der Schule am 26.01., 27.01. und 28.01.2026 verantwortlich sein sollen. Die Ermittlungen der Polizei Ludwigshafen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern weiterhin an.

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 16:21