Ludwigshafen – BASF eröffnet globalen Digital Hub in Hyderabad, Indien

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Fokus und globale Ausrichtung des BASF-Bereichs Global Digital Services gestärkt

Hyderabad, Indien – BASF plant, im ersten Quartal 2026 einen globalen Digital Hub in Hyderabad zu eröffnen und damit das bestehende globale Netzwerk der Digital Hubs in Europa (Ludwigshafen und Madrid) sowie im asiatisch‑pazifischen Raum (Kuala Lumpur) zu schärfen. Digital Hubs sind Zentren, aus denen standardisierte digitale Services in großem Umfang an die BASF‑Geschäfte weltweit geliefert werden. Der Digital Hub in Hyderabad bündelt Kompetenzen an einem kostengünstigen Standort und ermöglicht es, Services schneller und effizienter bereitzustellen. Damit stärkt er die globale digitale Aufstellung von BASF.

„Mit diesem nächsten Schritt zur Optimierung der BASF Service Organisation sichern wir uns digitale Services zu wettbewerbsfähigen Konditionen“, sagte Dr. Dirk Elvermann, Finanzvorstand und Chief Digital Officer der BASF SE. „Hyderabad bietet alle Voraussetzungen für einen hochmodernen Digital Hub mit globaler Ausrichtung. Eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen diesem neuen Digital Hub in Indien und unseren bestehenden globalen Digital Hubs sowie eine herausragende Serviceerbringung für unsere Geschäfte haben höchste Priorität.“

Ein weiterer Baustein, um Komplexität und Kosten zu reduzieren, besteht darin, das digitale Portfolio stärker zu standardisieren und auf Themen zu fokussieren, die den größten Wert für die BASF-Kerngeschäfte schaffen. Diese Entwicklung wird mit strukturellen Veränderungen einhergehen. Insgesamt verfolgt der Bereich Global Digital Services von BASF das Ziel, seine Belegschaft bis 2030 weltweit deutlich zu reduzieren. Dies betrifft auch Stellen in Ludwigshafen. Ferner ist geplant, die Anzahl der Standorte zu verringern, an denen Mitarbeitende von Global Digital Services beschäftigt sind. Alle Maßnahmen werden sozialverträglich und unter Einhaltung der bestehenden Mitbestimmungsrechte umgesetzt.

Die Vorbereitungen für die Eröffnung des Digital Hub in Hyderabad laufen. Die Rekrutierung und der Betrieb der neuen indischen Gesellschaft „BASF Digital Solutions Private Limited“ werden unverzüglich starten. „Ich freue mich, dass wir den Hub so zügig in Betrieb nehmen können und nachhaltig hochfahren“, sagte Dietrich Spandau, President Global Digital Services. „Unser Ziel ist es, einen attraktiven Arbeitsplatz für leistungsstarke, globale Teams zu schaffen, an dem die BASF Winning Culture gelebt wird.“

„Der Digital Hub in Hyderabad wird Teil der langjährigen und erfolgreichen Präsenz von BASF in Indien, bestehend aus Produktions- sowie Forschungs‑ und Entwicklungsaktivitäten im Land. Er unterstützt BASF darin, schneller und effizienter zu arbeiten und sich auf das zu fokussieren, was den größten Wert schafft“, sagte Alexander Gerding, Leiter der BASF‑Gruppengesellschaften in Indien.

Foto: Dr. Dirk Elvermann, Mitglied des Vorstandes, Chief Financial Officer und Chief Digital Officer der BASF SE (links), mit dem indischen Handels- und Industrieminister Piyush Goyal bei einem Treffen gestern (27. Januar 2026) in Neu-Delhi.

Foto: BASF

Quelle: BASF SE

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 13:05