Leimen – Gebäudebrand – 1. NACHTRAG – Nachlöscharbeiten dauern an – Brandermittlungen laufen

Leimen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Wie bereits berichtet, kam es gegen 11:40 Uhr in einer Doppelhaushälfte in der Weberstraße zu einem Brandausbruch. Der Bewohner des Hauses konnte das Gebäude eigenständig verlassen. Er zog sich leichte Verletzungen in Form von Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung zu und wurde nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand selbst konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten hingegen dauern zum Berichtszeitpunkt weiterhin an. Zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe lassen sich zum derzitgen Ermittlungsstand noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen werden durch den Brandsachbearbeiter des Polizeipostens St. Leon-Rot geführt.

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 14:34