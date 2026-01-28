Landau – Stadt Landau trauert um Ehrenbürger und ehemaligen Oberbürgermeister Dr. Christof Wolff

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.

In Trauer und Dankbarkeit nimmt die Stadt Landau Abschied von Dr. Christof Wolff, der die Stadt fast 25 Jahre lang als Oberbürgermeister prägte und nachhaltig entwickelte. Anfang 2008 trat er von der politischen Bühne ab; sein Wirken hinterlässt bis heute bleibende Spuren in der Stadtentwicklung sowie im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben Landaus.

„Mit Dr. Christof Wolff verliert Landau einen engagierten und visionären Politiker, der die Stadt mit Herzblut geführt und in besonderer Weise geprägt hat. Sein Engagement für die Stadt, die Menschen und die Gemeinschaft wird unvergessen bleiben“, betonen Oberbürgermeister Dr. Dominik Geißler, Bürgermeister Lukas Hartmann und Beigeordnete Lena Dürphold. Der Stadtvorstand spricht der Familie des Verstorbenen sein tiefes Mitgefühl aus.

Dr. Christof Wolff bekleidete das Amt des Landauer Oberbürgermeisters von 1984 bis 2007. Unter seiner Ägide wurden der Wirtschaftsstandort Landau entscheidend gestärkt und die Innenstadtgestaltung maßgeblich vorangetrieben. Sichtbare Zeichen seines kommunalpolitischen Wirkens waren unter anderem die Sanierung der Jugendstil-Festhalle und des Alten Kaufhauses. Er leitete als Stadtchef die Umgestaltung der Innenstadt mit dem Rathausplatz, die Erweiterung der Fußgängerzone und der Bachgasse sowie die beginnende Umnutzung ehemaliger französischer Wohngebiete. Zudem initiierte er 1987 die „Landauer Gespräche“. Auch pflegte und baute Dr. Christof Wolff die Kontakte zu den französischen Nachbarn sowie zu den vielen aus Landau stammenden jüdischen Familien aus. Die Sanierung des Frank-Loebschen Hauses unterstützte er in seiner Amtszeit mit viel Herzblut – und die Rückkehr der ehemaligen jüdischen Bürgerinnen und Bürger zur Wiedereröffnung bezeichnete er stets als Höhepunkt seiner Amtszeit.

Weggefährten im Rathaus beschreiben den Alt-OB als einen „Macher“, dessen schnelle Auffassungsgabe und Ideenreichtum jede Sitzung und jedes Projekt prägten. Dr. Christof Wolff war eine Respektsperson, die stets nur für die Stadt handelte und andere für ihre Themen begeistern konnte. Wer mit ihm zusammenarbeitete, merkte schnell, dass er Menschen nicht nur einband, sondern sie für die gemeinsame Sache gewann. Sein Engagement war leidenschaftlich, visionär und kompromisslos, immer getragen vom Wunsch, Landau voranzubringen und das Gemeinwohl in den Mittelpunkt zu stellen.

Über die Stadt hinaus engagierte sich Dr. Christof Wolff in der kommunalen Selbstverwaltung: Er war über insgesamt acht Jahre Vorsitzender des Städtetags Rheinland-Pfalz, Mitglied im Präsidium des Deutschen Städtetags und Vorsitzender des Ausschusses Mittlere Städte. Sein Einsatz für die Belange der Kommunen fand dabei breite Anerkennung.

Als Zeichen der besonderen Wertschätzung für seine Verdienste ernannte die Stadt Landau Dr. Christof Wolff im Jahr 2011 zum Ehrenbürger.

Dr. Christof Wolff wurde am 11. Dezember 1941 in Brückenau/Rhön geboren. An der Universität Gießen studierte er Rechts- und Wirtschaftswissenschaften und promovierte 1973 an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Von 1973 bis 1975 war er Dezernent bei der Kreisverwaltung Bad Dürkheim, anschließend bis 1980 persönlicher Referent der rheinland-pfälzischen Sozialminister Heiner Geißler und Georg Gölter. Bevor er am 1. Februar 1984 das Amt des Oberbürgermeisters in Landau übernahm, war er Beigeordneter des Landkreises Bergstraße in Hessen.

Bildunterschrift: Landau trauert um Dr. Christof Wolff. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 17:20