Lachen-Speyerdorf – Jugendcamp 2026: Outdoorwoche mit Klettern , Floßbau und Teamabenteuern

Lachen-Speyerdorf / Metropolregion Rhein-Neckar – Raus aus dem Alltag, rein in die Natur: Mit dem Jugendcamp bietet die Abteilung „Inklusive Abenteuer- und Erlebnissporttage“ der TuS Lachen-Speyerdorf eine einwöchige Freizeit für Jugendliche, die Lust auf Bewegung, Gemeinschaft und echte Outdoor-Erlebnisse haben. Das Camp richtet sich an 13- bis 17-Jährige und findet von 27. Juli bis 2. August 2026 statt. Ziel ist Wolfshausen bei Weimar an der Lahn – eine Region, die ideale Bedingungen für aktive Tage an der frischen Luft bietet.

Beim Jugendcamp geht es bewusst nicht um „ein einzelnes Event“, sondern um ein Camp-Erlebnis über mehrere Tage: zusammen unterwegs sein, gemeinsam anpacken, Neues ausprobieren und als Gruppe wachsen. Im Mittelpunkt stehen Outdooraktionen, die Abwechslung, Herausforderung und Teamwork verbinden. Auf dem Programm stehen unter anderem Klettern, Floßbau und weitere Aktivitäten, die den Jugendlichen Raum geben, sich auszuprobieren, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam Lösungen zu finden.

Auch das Miteinander kommt nicht zu kurz: Die Teilnehmenden übernachten in Mehrbettzimmern, wodurch das Campgefühl über den ganzen Tag hinweg entsteht – vom ersten Programmpunkt bis zum Ausklang am Abend.

Genau diese Mischung aus Aktion, Gruppenerlebnis und gemeinsamen Momenten macht das Jugendcamp zu einer besonderen Ferienwoche für alle, die in den Sommerferien etwas „Echtes“ erleben möchten.

Die Teilnahmegebühren betragen:

• 300 Euro für Vereinsmitglieder (nur bis Ende Februar)

• 420 Euro für Nichtmitglieder

Jetzt anmelden unter https://tus1910.de/iae/ und unvergessliche Sommerferien erleben!

Quelle: Turn- und Sportgemeinschaft Lachen-Speyerdorf 1910 e.V.

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 13:24