Kreis Germersheim – Unterstützung für Ernteversicherungen im Weinsektor wird angehoben – Anträge können ab Juli gestellt werden

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Gemäß einer Information des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau wird im Antragsjahr 2026 der Zuschuss für Mehrgefahrenversicherungen im Weinsektor von 200 Euro auf maximal 250 Euro pro Hektar erhöht. Anträge auf Zuschüsse können ab Juli bis Ende September gestellt werden. Darauf weist das Sachgebiet Agrarförderung der Kreisverwaltung Germersheim alle Winzerinnen und Winzer hin.

Laut Ministerium melden Weinbaubetriebe den jeweiligen Versicherungsunternehmen die versicherten Flächen und Versicherungssummen üblicherweise spätestens im März des Versicherungsjahres, um den vollumfänglichen Schutz auch bei eventuellen Spätfrösten zu erhalten. Aus dieser Meldung an die Versicherungsunternehmen ergibt sich die Höhe der Versicherungsprämie für das laufende Jahr. Alle erforderlichen Antragsunterlagen (Antragstellung ab Juli möglich) werden dann auf der Förderseite des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau zum Download bereitgestellt.

Quelle:

Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 14:06