28.01.2026, 13:20 Uhr

Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar

Mrn news platzhalter logo 5Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) Angebot von Wirtschaftsförderung Bergstraße und WIBank Hessen findet am Dienstag, 10. Februar 2026 statt / Informationen zu Zuschüssen sowie Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten von Land, Bund und EU – inklusive Details zum neuen Hessenfonds Wer eine Investition in sein neu gegründetes oder bestehendes Unternehmen plant und wissen möchte, ob öffentliche Fördermittel das Vorhaben unterstützen können, ist beim Sprechtag der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) und der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) an der richtigen Adresse. Das Angebot richtet sich an bestehende Unternehmen, Gründerinnen und Gründer sowie Unternehmensnachfolgerinnen und -nachfolger. Diese erhalten am Dienstag, 10. Februar 2026, einen Überblick über die Förderangebote von Land, Bund und Europäischer Union von Nina Gibbert-Doll, Förderberaterin der WIBank. Thematische Schwerpunkte des Sprechtags sind Förderkredite, Beteiligungen, Zuschüsse und öffentliche Bürgschaften. Darüber hinaus wird erläutert, in welchen Fällen der HessenFonds aktuell für Unternehmen geöffnet ist und welche zusätzlichen Fördermöglichkeiten sich daraus ergeben.
Die WIBank ist langjährige Kooperationspartnerin der WFB und bietet als Förderbank des Landes Hessen Gründerinnen, Gründern und Unternehmen eine neutrale sowie umfassende Beratung zu Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten.
Julia Freier, Projektmanagerin im Unternehmens- und Gründungsservice der WFB, erläutert: „Das Feld der Förderangebote ist breit und komplex. Gerade ohne fachliche Vorkenntnisse fällt es schwer, den Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten und deren Kombinationsoptionen zu behalten. Umso mehr freut es uns, dass wir dank unserer Kooperation mit der WIBank diese fundierte Beratung hier vor Ort anbieten können.“
Nina Gibbert-Doll empfiehlt zur Vorbereitung: „Auf der Webseite der WIBank finden Interessierte unter dem Stichwort Förderberatung Hessen eine Checkliste mit allen wichtigen Unterlagen für das Gespräch. Sie hilft, sich optimal vorzubereiten und sorgt für mehr Orientierung.“
Da der Sprechtag sich ausdrücklich sowohl an bestehende Unternehmen als auch an Gründungen richtet, organisiert die WFB die Veranstaltung im Rahmen der Gründungsoffensive Bergstraße, mit der das Gründungsklima in der Wirtschaftsregion weiter gestärkt werden soll.
Info: Die Teilnahme am Sprechtag ist kostenfrei, eine Anmeldung im Voraus ist erforderlich. Termine können über die WFB vereinbart werden, Telefon: 06252 68929-12. Die Beratungen finden in den Räumlichkeiten der WFB, Wilhelmstraße 51 in Heppenheim, statt. Alternativ ist eine Beratung auch per Videokonferenz möglich.
Die Wirtschaftsförderberatung des Landes Hessen bei der WIBank und die Checkliste zur Vorbereitung finden Sie unter www.wibank.de/wibank/diewibank/foerderberatung-hessen.
Wissenswertes über die Wirtschaftsregion Bergstraße und die Serviceleistungen der WFB gibt es unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de.

Quelle: Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 13:20

