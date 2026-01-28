Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Tourismusagentur der Wirtschaftsförderung Bergstraße präsentierte den zertifizierten Fernwanderweg auf der Sondermesse Fahrrad- und WanderReisen in Stuttgart / Wissenswertes zu Etappen, Übernachtung und Tourenvorbereitun. Mit einem eigenen Stand war die Tourismusagentur der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) im Januar 2026 auf der Sondermesse Fahrrad- und WanderReisen in Stuttgart präsent – und hatte viel Wissenswertes über den Nibelungensteig im Gepäck. Erneut fand die Fachmesse im Rahmen der CMT Stuttgart statt, die als zentrale Plattform für Wander- und Outdoorbegeisterte gilt.

Am Stand 9D34 in Halle 9 informierte die WFB-Tourismusagentur umfassend über den zertifizierten Fernwanderweg, für dessen Vermarktung sie verantwortlich ist. Besonders am Samstag und am Montag verzeichnete der Stand einen sehr hohen Andrang. In zahlreichen Gesprächen nutzten Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, sich individuell zu Etappenverläufen, Übernachtungsmöglichkeiten sowie zur optimalen Tourenvorbereitung beraten zu lassen. „Das große Interesse und die intensive Nachfrage zeigen, dass der Nibelungensteig für viele Wandernde eine echte Herausforderung mit hohem Erlebniswert darstellt. Wir konnten viele persönliche Gespräche führen und Messegäste gezielt bei der Planung ihres individuellen Wanderabenteuers unterstützen“, resümiert Simone Paepke, Leiterin der WFB-Tourismusagentur und der Tourist-Information NibelungenLand in Lorsch. Der rund 130 Kilometer lange Nibelungensteig mit über 4.000 Höhenmetern zählt zu den sportlich anspruchsvollsten Fernwanderwegen der Region. Er führt über die Höhen und durch die Täler des Odenwaldes und verbindet abwechslungsreiche Landschaften mit der sagenhaften Welt der Nibelungen. In ihrer Abschluss-Pressemitteilung berichtet die CMT von insgesamt 72.000 Messegästen in diesem Jahr sowie von einer „starken Besucherfrequenz“ der CMT-Tochtermesse Fahrrad- & WanderReisen, die sie als „Publikumsmagneten“ bezeichnet. Mehr als 220 Aussteller und Ausstellerinnen präsentierten auf der 2026er-Ausgabe der Tochtermesse ihre Angebote. Wie die CMT weiter meldet, schätzten die Besucherinnen und Besucher das breite Angebot der Fahrrad- & WanderReisen und gerade „die Angebote rund ums Wandern und Wanderreisen punkteten beim Publikum“, heißt es in einer Pressemeldung. Und: „Besonders die Weitwanderwege wurden nachgefragt“. „Dieses Ergebnis unterstreicht die hohe Relevanz der Veranstaltung für die touristische Vermarktung,“ so die Bilanz von Paepke.

Info: Wissenswertes über den Nibelungensteig finden Sie im Internet unter www.nibelungensteig.de.

Informationen über die Wirtschaftsregion Bergstraße und die Serviceleistungen der WFB gibt es unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de.

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 16:00