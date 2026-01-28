Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg verbessert die Übersichtlichkeit und Nutzerfreundlichkeit der Parkraumbewirtschaftung in der Bahnstadt. Auf Grundlage einer ersten planmäßigen Überprüfung des bestehenden Parkraumkonzepts durch die Stadt hat die Verwaltung ein Maßnahmenpaket entwickelt, das zeitnah umgesetzt wird. Ziel ist es, das vorhandene Parkangebot noch effizienter nutzbar zu machen und die unterschiedlichen Bedürfnisse im Quartier besser abzubilden.

Kurzfristige Verbesserungen auf Basis einer planmäßigen Auswertung

Auf Basis der ersten planmäßigen Überprüfung der bestehenden Parkraumbewirtschaftung, führt die Stadt ab Februar 2026 gezielt und serviceorientiert kurzfristige Verbesserungen für die Nutzenden ein:

Größere Zonenschilder für bessere Orientierung: Die Beschilderung der Parkzonen wird deutlich vergrößert. Dies erleichtert sowohl ortsunkundigen Besucherinnen und Besuchern als auch regelmäßigen Nutzerinnen und Nutzern die Orientierung im Quartier und steigert damit die Übersichtlichkeit.

Digitale Brötchentaste für kurze Besorgungen: Künftig steht eine digitale Brötchentaste zur Verfügung. Sie ermöglicht eine einmalige, kurzzeitige kostenfreie Parkmöglichkeit und erleichtert damit das schnelle Abholen oder Ausliefern kleiner Besorgungen. Die digitale Brötchentaste kann in allen gängigen Park-Apps betätigt werden. Mit der digitalen Lösung wird das Angebot deutlich benutzerfreundlicher und flexibler. Es kann bis zu 20 Minuten kostenlos geparkt werden. Wird die digitale Funktion genutzt, beginnen die 20 Minuten mit dem Start in der App. Danach muss das Parken aktiv beendet werden. Wird der Parkvorgang nicht beendet, wird die Parkzeit ab dem Start des Parkens kostenpflichtig berechnet. Die digitale Brötchentaste kann nicht direkt hintereinander mehrfach genutzt werden. Außerdem verlängert sie nicht die erlaubte Höchstparkdauer am jeweiligen Parkplatz. Die Brötchentaste kann aber auch weiterhin direkt an den Automaten genutzt werden.

Längere Kurzzeitparkdauer – künftig bis zu vier Stunden: Die maximale Parkdauer im Kurzzeitbereich wird verlängert. Damit trägt die Stadt den vielfältigen Aufenthaltsbedürfnissen in der lebendigen Bahnstadt Rechnung und schafft mehr Planungssicherheit für Besucherinnen, Besucher und Gewerbetreibende.

Mit dem Maßnahmenpaket reagiert die Stadt Heidelberg datengestützt und kurzfristig auf die Anforderungen im Quartier, um den Verkehrsfluss nachhaltig zu verbessern. Um beispielsweise anlass- oder jahreszeitenbedingte Änderungen im Nutzungsverhalten bewerten zu können, wird die Stadtverwaltung nach zwölf Monaten eine umfassende Evaluation durchführen und prüfen, wie sich die Änderungen bewährt haben und welche weiteren Optimierungsschritte sich daraus ergeben.

Viele Bürgerinnen und Bürger wünschen sich weiterhin die Einführung von Bewohnerparken, wie es in anderen Stadtteilen umgesetzt wurde. Allerdings ist Langzeitparken entsprechend der städtebaulichen Rahmenkonzeption von 2007 und der Fortschreibung von 2022 für die Bahnstadt in privaten Tiefgaragen sowie Parkhäusern vorgesehen. Zudem darf nach den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung Bewohnerparken nur angeordnet werden, wenn ein drohender oder bereits bestehender erheblicher Parkraummangel vorliegt. Diese Voraussetzung ist in der Bahnstadt aufgrund der erwähnten Rahmenkonzeption mit Parken in Tiefgaragen und Parkhäusern nicht gegeben.

Mit den neuen Maßnahmen soll das Parken in der Bahnstadt künftig übersichtlicher, angenehmer und besser steuerbar werden – zum Vorteil aller, die im Quartier unterwegs sind.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 21:58