

Heidelberg / Metrpolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die ursprünglich für Montag, 26. Januar 2026, angekündigten Verkehrseinschränkungen in der östlichen Fabrikstraße im Stadtteil Rohrbach zwischen dem Helaweg und dem Lindenweg werden vorerst nicht umgesetzt. Hintergrund ist eine laufende Anpassung der Bauablaufplanung für das Bauvorhaben der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg (GGH) gegenüber dem Quartier am Turm, bei dem neun Reihenhäuser für Familien entstehen sollen. Infolge dieser Anpassungen kann der ursprünglich vorgesehene Zeitplan derzeit nicht eingehalten werden.

Ein neuer Termin für den Beginn der Arbeiten steht aktuell noch nicht fest. Die weitere Terminplanung erfolgt im Rahmen der Projektabstimmungen durch die GGH. Sobald hierzu nähere Angaben vorliegen, wird die Öffentlichkeit informiert. Die angekündigten Verkehrsregelungen treten bis auf Weiteres nicht in Kraft.

Ein Überblick über städtische Maßnahmen mit Auswirkungen auf den Verkehr ist online zu finden unter www.heidelberg.de/baustellen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 22:08