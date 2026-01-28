Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Was ist los mit unserer politischen Streitkultur? Warum reden so viele aneinander vor bei – und so wenige miteinander? Und wie lässt sich wieder konstruktiv und respektvoll debattieren – gerade in der Demokratie? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt dieser öffentlichen Veranstaltung im Landtagswahlkampf.

Ablauf:

• 19:30 Uhr Begrüßung durch Nicole Huber, CDU-Landtagskandidatin für Heidelberg

• ca. 19:40 Uhr Buchvorstellung von Dr. Julia Reuschenbach

• ab ca. 20:20 Uhr moderiertes Gespräch und Diskussion mit dem Publikum

• ca. 21:30 Uhr Ende der Veranstaltung

Veranstaltungsdaten:

Donnerstag, 29. Januar 2026

Beginn: 19:30 Uhr

DAI Heidelberg, Bibliothek | Sofienstraße 12, 69115 Heidelberg

Info:

Dr. Julia Reuschenbach forscht an der Universität Hamburg zu politischer Kommunikation und demokratischer Öffentlichkeit. Sie ist eine der bekanntesten Stimmen zur Lage der Debattenkultur in Deutschland – als Autorin („Defekte Debatten“, Suhrkamp 2024), Kolumnistin (Der Spiegel, FAZ) und gefragte Expertin in Talkshows und Podcasts (Maybrit Illner, Anne Will, Deutschlandfunk, phoenix u. a.).

In ihrem Vortrag zeigt sie auf, warum politische Diskussionen heute oft ins Leere laufen – und was es braucht, damit wir wieder besser miteinander streiten können.

Quelle CDU-Landtagskandidatin Nicole Huber

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 22:25