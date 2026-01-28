

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zum vierten Mal macht Heidelberg im Februar 2026 den Black History Month erlebbar. Afrodiasporische Organisationen gestalten das Programm gemeinsam mit dem Runden Tisch gegen Rassismus und dem Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg. Vom 5. bis 28. Februar 2026 sind alle Interessierten herzlich eingeladen, Schwarze Geschichte, Kultur und Kreativität zu erleben, mitzufeiern und neue Perspektiven kennenzulernen.

Der Black History Month hat sich in den vergangenen Jahren als fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Heidelberg etabliert. Er macht Schwarze Geschichte, Gegenwart und Zukunft sichtbar und zeigt: Schwarze Perspektiven gehören selbstverständlich zur Vielfalt dieser Stadt. Mit Lesungen, Workshops, Diskussionen, Film und Community-Formaten entsteht ein offener Raum für Austausch, Begegnung und gemeinsames Lernen.

„Dank des starken Engagements vieler Beteiligter macht der Black History Month auch in diesem Jahr Schwarze Lebensrealitäten in Heidelberg sichtbar und stärkt damit Vielfalt, Teilhabe und gesellschaftlichen Zusammenhalt“, sagt Stefanie Jansen, Bürgermeisterin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit.

Auszüge aus dem Programm:

• Community Art Night – Zwinger x Black History Month

Donnerstag, 5. Februar 2026, 20 Uhr

Ort: Zwinger 3, Zwingerstraße 3–5, Heidelberg

Zum Auftakt des Black History Month laden Zwinger x und das Afro-Festival Heidelberg zu einer Community Art Night ein. In entspannter Atmosphäre stehen Schwarze Perspektiven, Erinnerungen und kreativer Ausdruck im Mittelpunkt. Unter künstlerischer Begleitung können die Teilnehmenden eigene Geschichten und Erfahrungen kreativ umsetzen – Vorkenntnisse sind nicht nötig.

Anmeldung: afrofestival@migrationhub-heidelberg.de oder Instagram @afrofestival-hd

• Badass Bingo goes Black & Party

Samstag, 7. Februar 2026

Ort: Karlstorbahnhof, Marlene-Dietrich-Platz 3, Heidelberg

Einlass Bingo: 20.30 Uhr, Beginn: 20.45 Uhr

Party: ab 22 Uhr, Klub K

Ein musikalischer Bingo-Abend mit Fokus auf Schwarze Künstlerinnen und Künstler. Zu gewinnen gibt es Preise von lokalen afrodiasporisch geführten Geschäften aus der Rhein-Neckar-Region. Im Anschluss wird gefeiert: Die DJs BYUSA und Maidatouch sorgen für die passende Stimmung auf der Tanzfläche.

Tickets: über den Karlstorbahnhof.

• Filmvorführung: Fanon

Samstag, 28. Februar 2026, 17 Uhr

Ort: Karlstorkino, Marlene-Dietrich-Platz 3, Heidelberg

Der Film Fanon (2024) von Jean-Claude Barny erzählt von zentralen Lebensstationen des antikolonialen Denkers Frantz Fanon. Der Spielfilm verbindet persönliche Geschichte mit politischen Fragen nach Widerstand, Identität und gesellschaftlichem Wandel im kolonialen Algerien.

Originalfassung (Französisch) mit englischen Untertiteln.

Tickets: über das Karlstorkino.

Das vollständige Programm des Black History Month Heidelberg 2026 finden Interessierte auf

Instagram unter @afrofestival_hd.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 22:05