„Offene Sprechstunde" in Germersheim endet – Infos und Beratung weiterhin erhältlich – Seit April letzten Jahres hat die Kreisvolkshochschule Germersheim dienstags eine „offene Sprechstunde" in Germersheim angeboten. Aufgrund der guten Etablierung der Angebote in der Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule in Bellheim wird die „offene Sprechstunde" in Germersheim ab sofort eingestellt. Das Beratungsangebot der Kreisvolkshochschule bleibt selbstverständlich weiterhin bestehen.

Interessierte können sich in der Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule Germersheim, Schulstraße 4, 76756 Bellheim, telefonisch unter 07274/53382 informieren, beraten lassen und für Kurse anmelden. Anmeldungen sind auch per E-Mail an vhs@kreis-germersheim.de möglich. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.kvhs-germersheim.de

Quelle: Stadt Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 14:24