Frankenthal – Führerscheinstelle am 29. und 30. Januar nur für Terminkunden geöffnet

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 29. und 30. Januar hat die Führerscheinstelle nur für Bürger mit bereits vereinbartem Termin geöffnet.

Ausnahme: Wer von der Führerscheinstelle telefonisch oder per Post über die Abholbereitschaft eines beantragten Führerscheins informiert wurde, kann trotz Schließung kommen und diesen abholen. Wir bitten um Verständnis.

Alle Services und Öffnungszeiten der Stadtverwaltung sind unter www.frankenthal.de/dienstleistungen zu finden.

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 13:26