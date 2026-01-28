Frankenthal – Christian Baldauf MdL: Schließung der Albert Frankenthal GmbH ist ein schwerer Schlag – Einsatz für die Zukunft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern



Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. (Pfalz) Mit großer Bestürzung und erheblicher Sorge reagiert Christian Baldauf MdL auf die angekündigte Schließung der Albert Frankenthal GmbH. „Diese Entscheidung ist ein schwerer

Schlag für Frankenthal, für den Industriestandort Pfalz und gerade und vor allem für die rund 75 betroffenen Beschäftigten und ihre Familien“, erklärt Baldauf.

Die Albert Frankenthal GmbH sowie die Koenig & Bauer AG sind seit Jahrzehnten eng mit Frankenthal verbunden. Der Standort stand lange für industrielle Kompetenz, hochwertige Ausbildung, technologische Innovationskraft und sichere Arbeitsplätze. „Hier geht es nicht um irgendeinen Betrieb, sondern um ein Unternehmen, das über Generationen hinweg Identität,

wirtschaftliche Stärke und berufliche Perspektiven für viele Menschen in unserer Region geschaffen hat“, so Baldauf.

Christian Baldauf steht in engem und fortlaufendem Austausch mit dem Geschäftsführer der Albert Frankenthal GmbH, Herrn Hans-Peter Kohlmann. Ziel der Gespräche ist es, mögliche Alternativen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Schließung auszuloten und belastbare Perspektiven für die Beschäftigten zu entwickeln.

„Ich erwarte, dass alle vorhandenen Spielräume genutzt werden. Mir geht es um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für deren Arbeitsplätze braucht es eine gute Lösung“, betont Baldauf deutlich. Auch wenn der Rückzug aus dem Standort Frankenthal in den vergangenen Jahren schrittweise erfolgt ist, bleibt festzuhalten: „Für die Beschäftigten ist diese Entscheidung kein Prozess, sondern ein harter Einschnitt von Heute auf Morgen. Das verlangt Verantwortung – unternehmerisch wie politisch.“

Abschließend erklärt er: „Frankenthal hat industrielle Kompetenz, engagierte Beschäftigte und eine starke Tradition. Dafür werde ich kämpfen. Es geht um Verantwortung gegenüber den Menschen, um Respekt vor der Geschichte dieses Standorts und um eine Zukunftsperspektive für unsere Region.“

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 20:41