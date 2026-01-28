Frankenthal – Business-Lunch am 6. Februar beim ZAB

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Zum ersten Business-Lunch im neuen Jahr lädt Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer am Freitag, 6. Februar um 12 Uhr beim ZAB Frankenthal in der Robert-Bosch-Straße 8 statt. Beim Netzwerktreffen der Frankenthaler Wirtschaftstreibenden nehmen wie gewohnt Vertreter des Stadtvorstands und der Stabsstelle Strategie, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung teil.

In wechselnden Lokalitäten und bei ungezwungener Atmosphäre soll jeweils der persönliche Austausch und die Vernetzung lokaler Akteure intensiviert werden. Außerdem informiert der Oberbürgermeister kurz über aktuelle Themen.

Alle Interessierten aus Handel, Gastronomie, Handwerk usw. sind herzlich eingeladen. Um Voranmeldung per Mail an wirtschaftsfoerderung@frankenthal.de wird gebeten.

Wer künftig regelmäßige Informationen über Aktivitäten und Aktionen der Wirtschaftsförderung erhalten möchte, kann sich unter www.frankenthal.de/wirtschaftsförderung in den E-Mail-Verteiler eintragen.

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal

