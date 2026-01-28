Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bereits zum Ende des vergangenen Jahres beendete die NetCom BW rund sechs Monate nach ihrem Beginn die Vermarktung zum Breitbandausbau in Neckarwimmersbach. Nach einer finalen Auswertung aller eingegangenen Bestellungen steht nun fest: Die EnBW-Tochter hat ihr Ziel, mindestens 40 % aller Gebäudeeigentümer*innen von der Buchung eines Glasfaserhausanschlusses zu überzeugen, erreicht. Damit ist ein wichtiger Grundstein für die tatsächliche Umsetzung des großangelegten Ausbauvorhabens im Eberbacher Stadtteil gelegt, denn eine ausreichend große Nachfrage aus der Bürgerschaft war für die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projekts unerlässlich. „Wir freuen uns natürlich sehr, dass so viele Bürger*innen in Neckarwimmersbach mit uns ins Glasfaserzeitalter starten möchten. Deshalb möchten wir uns zuerst für diesen großen Vertrauensvorschuss bedanken“, erklärt NetCom BW Key Account Manager Giacomo Stifanelli. „Insgesamt haben uns während des Vermarktungszeitraums rund 450 Bestellungen erreicht. Das entspricht einer Quote von etwa 46 %. Für uns stellt das ein sehr solides Ergebnis dar, das es uns erlaubt, nun die nächsten Schritte auf dem Weg zu einem flächendeckenden Highspeed-Netz hier vor Ort einzuleiten.“ In den kommenden Wochen und Monaten stehen nun die Vergabe der Bauleistungen sowie die detaillierte Planung des Ausbauvorhabens an. Im Rahmen der Ausschreibung gilt es für die NetCom BW dabei, einen leistungsfähigen Partner zu finden, der die hohen qualitativen Anforderungen des Glasfaserausbaus zuverlässig und kosteneffizient umsetzen kann. In diesem Zusammenhang weist das Unternehmen darauf hin, dass weitere Bestellungen auch über die Vorvermarktung hinaus dazu beitragen, dass das Projekt auf einer wirtschaftlich stabilen Grundlage realisiert werden kann. Für Interessierte gilt dabei weiterhin: Die Erschließung des eigenen Zuhauses ist bis zu einer Anschlusslänge von 15 Metern kostenlos. Für jeden weiteren Meter werden 120 Euro brutto berechnet. Voraussetzung für den kostenfreien Hausanschluss ist der Abschluss eines Glasfaservertrags mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten sowie einer Internetgeschwindigkeit ab 300 Mbit/s. Sofern ein geeigneter Generalunternehmer für die bauliche Umsetzung des Vorhabens gefunden wird, wird im nächsten Schritt auch der eigentliche Ausbau beginnen. Zur Realisierung der beauftragten Hausanschlüsse werden dann Leerrohre und Glasfaserleitungen von den Verteilpunkten im Ort über die Grundstücke bis in die Gebäude verlegt (Fiber-to-the-Building-Ausbau; kurz: FTTB). Parallel dazu wird die für die Datenübertragung notwendige aktive Technik aufgebaut und installiert. Nach Abschluss aller Arbeiten kann die neu errichtete Netzinfrastruktur schließlich in Betrieb genommen werden. So ist in den angeschlossenen Haushalten perspektivisch das Surfen im Internet mit Übertragungsraten von bis zu 1.000 Mbit/s möglich. Alle Informationen zu Produkten und Angeboten der NetCom BW finden Interessent*innen unter www.netcom-bw.de. Hier finden sich auch Möglichkeiten, Fragen direkt an die Mitarbeiter*innen der NetCom BW zu richten.

Die NetCom BW GmbH mit Sitz in Ellwangen wurde 2014 gegründet und ist eine Konzerngesellschaft der EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Mit ihren innovativen Dienstleistungen in den Geschäftsfeldern Datenkommunikation, Standortvernetzung, Telefonie und Services ist die NetCom BW eine anerkannte Größe im heimischen Telekommunikations- und IT-Markt. Zu den Kunden der NetCom BW zählen Privathaushalte, Industrie- und Gewerbebetriebe sowie kommunale Einrichtungen. Mit dem unternehmenseigenen Daten- und Sprachnetz per Lichtwellenleiter von rund 28.000 Kilometern verfügt die NetCom BW über eines der größten und modernsten Glasfasernetze in Baden-Württemberg.

Quelle: Stadt Eberbach

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 13:30