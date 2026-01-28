

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 9. Februar findet in Eberbach eine urologisch-kardiologische Fortbildung für Patientinnen und Patienten statt. Im Fokus des Abends stehen aktuelle Entwicklungen in der Herz-Kreislauf-Medizin sowie der Urologie – von präventiven Maßnahmen über Diagnostik bis hin zu modernen Behandlungsmöglichkeiten.

Prof. Dr. Grigorios Korosoglou, Chefarzt für Kardiologie und Angiologie der GRN-Kliniken Eberbach und Weinheim, berichtet über moderne minimal-invasive Therapien bei Gefäßerkrankungen. Diese Verfahren kommen unter anderem beiDurchblutungsstörungen der Beine zum Einsatz und können dazu beitragen, Beschwerden zu lindern, den Blutfluss zu verbessern und schwerwiegende Folgen wie Amputationen zu vermeiden. Im Anschluss erläutert Dr. Daniel Herzenstiel, Leitender Arzt für Kardiologie und Angiologie der GRN-Klinik Eberbach, welchen positiven Einfluss Bewegung und ein aktiver Lebensstil auf Herz und Gefäße haben. Der Vortrag zeigt verständlich auf, wie regelmäßige körperliche Aktivität die Herzgesundheit stärkt und zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beitragen kann. Ein weiterer Schwerpunkt des Abends ist die moderne Behandlung von Harnsteinen. Dr. Jan Voegele, Chefarzt der Urologie und Ärztlicher Direktor der GRN-Klinik Eberbach, stellt aktuelle diagnostische Verfahren zur Erkennung von Harnsteinen vor und informiert über innovative, schonende Therapieansätze, mit denen Steine gezielt entfernt oder aufgelöst werden können.

Programmübersicht

Moderne Therapieverfahren bei verkalkten Arterien

Prof. Dr. Grigorios Korosoglou, Chefarzt Kardiologie und Angiologie, stellt aktuelle interventionelle und medikamentöse Möglichkeiten zur Verbesserung des Blutflusses bei Arterienverkalkung vor.

Lebensstilmaßnahmen und Medikamente bei koronarer Herzerkrankung

Dr. Daniel Herzenstiel, Leitender Arzt Kardiologie und Angiologie, erläutert, wie gezielte Veränderungen im Alltag und moderne Medikamente den Verlauf der KHK positiv beeinflussen können.

Moderne operative und konservative Harnsteintherapie

Dr. Jan Voegele, Chefarzt Urologie und Ärztlicher Direktor, informiert über zeitgemäße Methoden zum Auflösen und Entfernen von Harnsteinen.

Die Vorträge finden statt am Montag, 9. Februar ab 18 Uhr im Katholischen Pfarrhaus St. Johannes Nepomuk, Feuergrabengasse 6, 69412 Eberbach. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht notwendig.

Weitere Informationen zur Urologie und Kardiologie GRN-Klinik Eberbach: https://www.grn.de/eberbach/klinik/urologie/die-fachdisziplin und www.grn.de/eberbach/klinik/innere-medizin/schwerpunkte/kardiologie

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2026, 13:56