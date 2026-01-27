Worms / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die für Freitag, den 30. Januar 2026, im Wormser Theater geplante Veranstaltung „Michael Engel: Begegnungen auf dem Jakobsweg“ muss aus technischen Gründen ersatzlos entfallen.
Bereits gekaufte Karten können zurückgegeben werden. Besucherinnen und Besucher wenden sich hierzu bitte an den TicketService im WORMSER (Rathenaustraße 11). Der TicketService ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet und auch telefonisch unter 06241 2000 450 sowie per E-Mail an info@ticketserviceworms.de erreichbar.
Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms
Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 16:38