Wörth – Unter Drogeneinfluss unterwegs

Wörth am Rhein / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Montagnachmittag wurde ein 42-jähriger Mann aus Prag in der Straße „Im Woog“ einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er zeigte körperlich drogentypische Auffälligkeiten. Ein durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf Kokain und THC. Die Fahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Es folgte die Blutentnahme auf der Dienststelle. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.
Quelle:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 15:53