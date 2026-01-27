Weinheim – Neue Kleinbuslinie 636 zwischen Ritschweier und Großsachsen

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Kleiner Bus bringt große Verbesserung – Neue Kleinbuslinie 636 zwischen Ritschweier und Großsachsen verbessert die Anbindung im Süden Weinheims. Es ist ein kleiner Bus mit einer großen Wirkung – und einer deutlichen Verbesserung des ÖPNV-Angebots im Süden Weinheims. Seit Kurzem fährt dort jetzt eine neue Kleinbuslinie 636 und verbessert gezielt die Anbindung zur rnv Linie 5, der OEG. Die Linie 636 verbindet die Weinheimer Stadtteile Hohensachsen, Lützelsachsen und Ritschweier mit dem benachbarten Großsachsen in Form einer Ringlinie, die in einer Richtung verkehrt.

Die neue Linie wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) sowie dem Busbetreiber Busverkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN) entwickelt. Zugleich setzt die Stadt damit einen langjährigen Wunsch der Ortschaftsräte aus Ritschweier und Hohensachsen um, die sich eine bessere Anbindung an die Straßenbahn gewünscht hatten. Jetzt trafen sich Ortsvorsteherin Monika Springer aus Hohensachsen, Ortsvorsteher Carl-Friedrich Kippenhan zur Probefahrt mit Vertretern von VRN und BRN sowie des Weinheimer Amtes für Stadtentwicklung, in dem die Verkehrs- und Mobilitätsplanung der Stadt angesiedelt ist.

Der Linienverlauf beginnt in Großsachsen und führt über Hohensachsen nach Ritschweier. Anschließend verkehrt die Linie zurück nach Hohensachsen, weiter über Lützelsachsen bis zum DB-Bahnhof Lützelsachsen und von dort wieder zurück nach Großsachsen.

Durch die Ringstruktur wird Ritschweier erstmals direkt an die Straßenbahn (OEG) angebunden. Gleichzeitig wird die Erreichbarkeit der südlichen Stadtteile insgesamt deutlich verbessert. Die bestehenden Linien 632 und 632A enden und beginnen jetzt am Anetplatz in Hohensachsen, so dass dort ein Umstieg auf die neue Kleinbuslinie 636 möglich ist.

Zum Einsatz kommt ein Kleinbus, der aufgrund seiner Flexibilität besonders gut für die Erschließung kleinerer Ortsteile und enger Straßen geeignet ist. Dadurch kann das Angebot bedarfsgerecht gestaltet und die Effizienz des öffentlichen Nahverkehrs weiter gesteigert werden.

Die Linie 636 verkehrt im Stundentakt. Darüber hinaus wurde das Fahrplanangebot bis in den späten Samstagnachmittag hinein ausgeweitet, um auch am Wochenende eine verbesserte Mobilität sicherzustellen. In den Abendstunden steht weiterhin das Ruftaxi zur Verfügung.

„Insgesamt stellt die neue Kleinbuslinie 636 einen weiteren wichtigen Baustein zur Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs und zur besseren Vernetzung der südlichen Stadtteile dar“, freuten sich Monika Springer und Karl-Friedrich Kippenhan.

Die Fahrplanauskunft mit Pünktlichkeitsanzeige sowie der Ticketkauf sind rund um die Uhr in der kostenlosen myVRN-App für Android und iOS und über die Website www.vrn.de möglich.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 13:26