  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

031, Tauchsportgruppe
27.01.2026, 21:33 Uhr

SÜW – Landrat Dietmar Seefeldt spendet Tauchsportgruppe Klingenmünster 1000 Euro aus Mitteln der Stiftung der Sparkasse Südpfalz

031, Tauchsportgruppe
SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Tauchsportgruppe (TSG) Klingenmünster ist mit über 190 Mitgliedern einer der größten
Tauchsportvereine in Rheinland-Pfalz.

„Die Mitglieder der TSG Klingenmünster haben in den
vergangenen Jahrzehnten gezeigt, dass es auch ohne einen größeren See in der direkten Umgebung
möglich ist, eine starke Gemeinschaft rund ums Tauchen zu etablieren. Dass ihre Jugendarbeit schon
mehrfach ausgezeichnet wurde und der Verein an mehreren Meisterschaften im Sporttauchen
erfolgreich teilgenommen hat, spricht ebenfalls für sich“, so Landrat Dietmar Seefeldt, der dem TSG-
Vorstand gemeinsam mit Sparkassen-Vorstandsmitglied Benjamin Hirsch unlängst eine Spende in
Höhe von 1000 Euro aus Mitteln der Stiftung der Sparkasse Südpfalz überbrachte.

Das Geld fließt nach Angaben des Ersten Vereinsvorsitzenden Patrick Kühnlenz in die Ausrüstung des
Nachwuchses, genauer: in sogenannte Tarierjackets für die Jugendlichen. „Diese Tarierjackets sind mit
das wichtigste Mittel für ein sicheres Tauchen, um sich unter Wasser ausgeglichen fortbewegen zu
können“, erläutert der Vorsitzende. Die jetzigen Jackets hätten aufgrund des Alters
Verschleißerscheinungen.

Seit 1993 besteht der Verein in seiner heutigen Form. Eigentlich ist er sogar noch älter – hatte er doch
unter den Gründungsvätern Stefan Bauer und Jens Hantke seine Anfänge im Jahr 1988 als Abteilung
„Sporttauchen“ innerhalb des SV Klingenmünster. Die Resonanz war von Beginn an groß, sodass die
damals Verantwortlichen den Entschluss fassten, fünf Jahre später einen eigenständigen Verein – die
Tauchsportgruppe Klingenmünster – zu gründen. Zu dieser Zeit zählte die TSG 69 Mitglieder. „Heute
sind es fast drei Mal so viele“, berichtet Kühnlenz, der 2018 den Vereinsvorsitz von Stefan Bauer
übernommen hat und vor seinem Umzug in die Pfalz Taucher bei der Bundeswehr war.
„Kein Tauchschein in drei Tagen“

Seit das Schwimmbad in Klingenmünster in den 1990er-Jahren geschlossen wurde, treffen sich die
Aktiven der TSG montags im Rebmeerbad in Bad Bergzabern. Von 17 bis 18 Uhr ist die Jugend an der
Reihe, von 18 bis 19 Uhr stehen Tauchausbildung und Apnoetauchen auf dem Programm, von 19 bis
20 Uhr können alle weiteren Taucherinnen und Taucher ins Becken. Insgesamt zählt der Verein sieben
Ausbilderinnen und Ausbilder, weitere sind immer willkommen, sagt Kühnlenz. Auch angehende
Kindertauchlehrerinnen und -lehrer werden im Verein ausgebildet, im Auftrag und in Absprache mit dem
Dachverband, dem Verband Deutscher Sporttaucher (VDST).

031, Tauchsportgruppe
„Im Training wird individuell geschaut, wie der Lernfortschritt der Taucherinnen und Taucher ist, darauf
wird dann aufgebaut. Klar ist: Bei uns erhält man keinen Tauchschein in drei Tagen, sondern erst nach
einer gewissen Anzahl an Theorie- und Praxisstunden. Denn ohne theoretisches Wissen kann Tauchen
als Extremsportart sogar tödlich sein“, so der TSG-Vorsitzende. Das Credo des Vereins sei: „Tauchen
soll sicher sein und Spaß machen.“ Die Praxis wird zunächst im Hallenbad geübt; nachdem außerdem
die Tauglichkeit zum Tauchen ärztlich festgestellt ist, kann man ins Freigewässer wechseln.
Dabei unterliegt das Gerätetauchen, also das Tauchen mit Druckluftflasche und Atemregler, in
Rheinland-Pfalz strengeren Regelungen und Genehmigungspflichten als andernorts, wie Kühnlenz
erläutert: „Deshalb sind wir oft in Baden-Württemberg unterwegs, zum Beispiel am Brechtsee bei
Philippsburg.“ Natürlich seien die Anfahrtswege entsprechend weit. „Aber die Bedingungen vor Ort
machen das wieder wett.“

Wer kann mitmachen?
In die Tauchsportgruppe eintreten können alle, die schwimmen können, in der Regel ab sechs Jahren.
Tauchen mit Gerät kann man im Verein ab acht Jahren. Einsteigen können auch Erwachsene. „Wir
haben eine Frau im Verein, die kürzlich mit 68 Jahren angefangen hat zu tauchen“, berichtet Patrick
Kühnlenz. Wichtig sei eine gewisse Grundfitness sowie die ärztliche Bescheinigung über die
Tauchtauglichkeit. Auch eine Behinderung ist grundlegend kein Hindernis, um zu tauchen; hier bieten
der VDST und seine Landesverbände spezielle Weiterbildungen für ausgebildete Taucherinnen und
Taucher an, damit diese es wiederum auch Menschen mit Behinderung ermöglichen können, die
Unterwasserwelt zu erkunden.

Die TSG Klingenmünster pflegt ein reges Vereinsleben mit mehreren Vereinsfahrten innerhalb
Deutschlands, wie zum Beispiel an den Tunisee bei Freiburg, oder eine Auslandsfahrt pro Jahr, etwa an
die Costa Brava oder nach Sardinien, wie in diesem Jahr. Darüber hinaus stehen gemeinsame Ausflüge
und Wanderungen auf dem Programm.

Bildunterschriften
1) Landrat Dietmar Seefeldt (Dritter von links) und Sparkassen-Vorstandsmitglied Benjamin Hirsch
(Mitte) übergeben Mitgliedern der TSG Klingenmünster den Spendenscheck. Foto: Karsten
Kasper/frei

2) Spaß im Nass: Die Tauchsportgruppe Klingenmünster hat montags ihren Trainingstag. Foto:
Karsten Kasper/frei

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 21:33

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • MRN-EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    2 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    3 Veranstaltungen,
    Ittensohn
    Speyer – Premierenlesung mit Weinprobe im Historischen Museum der Pfalz – Uwe Ittensohn liest aus seinem Krimi „Weinfluch“
    3 Veranstaltungen,
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    3 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    + 3 Mehr
    1 Veranstaltung,
    + 1 Mehr
    + 1 Mehr
    + 3 Mehr
    Kalender anzeigen

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Januar 2026
    M D M D F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com