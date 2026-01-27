SÜW – Landrat Dietmar Seefeldt spendet Tauchsportgruppe Klingenmünster 1000 Euro aus Mitteln der Stiftung der Sparkasse Südpfalz



SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Tauchsportgruppe (TSG) Klingenmünster ist mit über 190 Mitgliedern einer der größten

Tauchsportvereine in Rheinland-Pfalz.

„Die Mitglieder der TSG Klingenmünster haben in den

vergangenen Jahrzehnten gezeigt, dass es auch ohne einen größeren See in der direkten Umgebung

möglich ist, eine starke Gemeinschaft rund ums Tauchen zu etablieren. Dass ihre Jugendarbeit schon

mehrfach ausgezeichnet wurde und der Verein an mehreren Meisterschaften im Sporttauchen

erfolgreich teilgenommen hat, spricht ebenfalls für sich“, so Landrat Dietmar Seefeldt, der dem TSG-

Vorstand gemeinsam mit Sparkassen-Vorstandsmitglied Benjamin Hirsch unlängst eine Spende in

Höhe von 1000 Euro aus Mitteln der Stiftung der Sparkasse Südpfalz überbrachte.

Das Geld fließt nach Angaben des Ersten Vereinsvorsitzenden Patrick Kühnlenz in die Ausrüstung des

Nachwuchses, genauer: in sogenannte Tarierjackets für die Jugendlichen. „Diese Tarierjackets sind mit

das wichtigste Mittel für ein sicheres Tauchen, um sich unter Wasser ausgeglichen fortbewegen zu

können“, erläutert der Vorsitzende. Die jetzigen Jackets hätten aufgrund des Alters

Verschleißerscheinungen.

Seit 1993 besteht der Verein in seiner heutigen Form. Eigentlich ist er sogar noch älter – hatte er doch

unter den Gründungsvätern Stefan Bauer und Jens Hantke seine Anfänge im Jahr 1988 als Abteilung

„Sporttauchen“ innerhalb des SV Klingenmünster. Die Resonanz war von Beginn an groß, sodass die

damals Verantwortlichen den Entschluss fassten, fünf Jahre später einen eigenständigen Verein – die

Tauchsportgruppe Klingenmünster – zu gründen. Zu dieser Zeit zählte die TSG 69 Mitglieder. „Heute

sind es fast drei Mal so viele“, berichtet Kühnlenz, der 2018 den Vereinsvorsitz von Stefan Bauer

übernommen hat und vor seinem Umzug in die Pfalz Taucher bei der Bundeswehr war.

„Kein Tauchschein in drei Tagen“

Seit das Schwimmbad in Klingenmünster in den 1990er-Jahren geschlossen wurde, treffen sich die

Aktiven der TSG montags im Rebmeerbad in Bad Bergzabern. Von 17 bis 18 Uhr ist die Jugend an der

Reihe, von 18 bis 19 Uhr stehen Tauchausbildung und Apnoetauchen auf dem Programm, von 19 bis

20 Uhr können alle weiteren Taucherinnen und Taucher ins Becken. Insgesamt zählt der Verein sieben

Ausbilderinnen und Ausbilder, weitere sind immer willkommen, sagt Kühnlenz. Auch angehende

Kindertauchlehrerinnen und -lehrer werden im Verein ausgebildet, im Auftrag und in Absprache mit dem

Dachverband, dem Verband Deutscher Sporttaucher (VDST).



„Im Training wird individuell geschaut, wie der Lernfortschritt der Taucherinnen und Taucher ist, darauf

wird dann aufgebaut. Klar ist: Bei uns erhält man keinen Tauchschein in drei Tagen, sondern erst nach

einer gewissen Anzahl an Theorie- und Praxisstunden. Denn ohne theoretisches Wissen kann Tauchen

als Extremsportart sogar tödlich sein“, so der TSG-Vorsitzende. Das Credo des Vereins sei: „Tauchen

soll sicher sein und Spaß machen.“ Die Praxis wird zunächst im Hallenbad geübt; nachdem außerdem

die Tauglichkeit zum Tauchen ärztlich festgestellt ist, kann man ins Freigewässer wechseln.

Dabei unterliegt das Gerätetauchen, also das Tauchen mit Druckluftflasche und Atemregler, in

Rheinland-Pfalz strengeren Regelungen und Genehmigungspflichten als andernorts, wie Kühnlenz

erläutert: „Deshalb sind wir oft in Baden-Württemberg unterwegs, zum Beispiel am Brechtsee bei

Philippsburg.“ Natürlich seien die Anfahrtswege entsprechend weit. „Aber die Bedingungen vor Ort

machen das wieder wett.“

Wer kann mitmachen?

In die Tauchsportgruppe eintreten können alle, die schwimmen können, in der Regel ab sechs Jahren.

Tauchen mit Gerät kann man im Verein ab acht Jahren. Einsteigen können auch Erwachsene. „Wir

haben eine Frau im Verein, die kürzlich mit 68 Jahren angefangen hat zu tauchen“, berichtet Patrick

Kühnlenz. Wichtig sei eine gewisse Grundfitness sowie die ärztliche Bescheinigung über die

Tauchtauglichkeit. Auch eine Behinderung ist grundlegend kein Hindernis, um zu tauchen; hier bieten

der VDST und seine Landesverbände spezielle Weiterbildungen für ausgebildete Taucherinnen und

Taucher an, damit diese es wiederum auch Menschen mit Behinderung ermöglichen können, die

Unterwasserwelt zu erkunden.

Die TSG Klingenmünster pflegt ein reges Vereinsleben mit mehreren Vereinsfahrten innerhalb

Deutschlands, wie zum Beispiel an den Tunisee bei Freiburg, oder eine Auslandsfahrt pro Jahr, etwa an

die Costa Brava oder nach Sardinien, wie in diesem Jahr. Darüber hinaus stehen gemeinsame Ausflüge

und Wanderungen auf dem Programm.

Bildunterschriften

1) Landrat Dietmar Seefeldt (Dritter von links) und Sparkassen-Vorstandsmitglied Benjamin Hirsch

(Mitte) übergeben Mitgliedern der TSG Klingenmünster den Spendenscheck. Foto: Karsten

Kasper/frei

2) Spaß im Nass: Die Tauchsportgruppe Klingenmünster hat montags ihren Trainingstag. Foto:

Karsten Kasper/frei

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 21:33