Südliche Weinstrasse – Stimmzettel für Landtagswahl 2026: Adresse eines Kandidaten geändert

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf Wunsch eines Wahlvorschlagträgers hat die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße nach Rücksprache mit dem Landeswahlleiter eine redaktionelle Änderung auf der Liste der Wahlkreisbewerberinnen und -bewerber auf dem Stimmzettel des Wahlkreises 49 (Südliche Weinstraße) umgesetzt: Die angegebene Adresse des Bewerbers wurde von Landau auf Bad Bergzabern geändert. Der Stimmzetteldruck wurde nun freigegeben, sodass keine Verzögerungen zu erwarten sind.

Die Änderung hat der Landkreis Südliche Weinstraße in seiner Amtlichen Bekanntmachung Nummer 10 vom 27. Januar 2026 bekannt gegeben.

Zur Wahl zugelassen sind die Wahlkreisvorschläge von SPD, CDU, GRÜNE, AfD, FDP, FREIE WÄHLER und DIE LINKE. Folgende Parteien und Wahlkreisbewerberinnen und -bewerber einschließlich Ersatzbewerberinnen und -bewerber werden auf dem Stimmzettel des Wahlkreises 49 (Südliche Weinstraße) stehen:

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Alexander Schweitzer, Bad Bergzabern; Ersatzbewerber Florian Funk, Annweiler am Trifels

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Sven Koch, Herxheim; Ersatzbewerberin Julia Müller, Waldrohrbach

Bündnis 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE): Britta Horn, Annweiler am Trifels; kein/e Ersatzbewerber/in

Alternative für Deutschland (AfD): Eugen Ziegler, Niederhorbach; kein/e Ersatzbewerber/in

Freie Demokratische Partei (FDP): Friedrich Constantin Hugo von Fragstein, Kapellen-Drusweiler; Ersatzbewerber Jochen Silbernagel, Landau

FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER): Martin Oswald, Freckenfeld; kein/e Ersatzbewerber/in.

DIE LINKE (DIE LINKE): Luca Hartkorn, Landau; kein/e Ersatzbewerber/in

Quelle: KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 13:14