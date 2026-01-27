St. Leon-Rot – Einbruch in Toilettenhäuschen – Zeugenaufruf

St. Leon-Rot / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich auf nicht näher bekannte Weise Zutritt zu einem Toilettenhäuschen einer Clubanlage in der Opelstraße in St. Leon-Rot.

Das Toilettenhäuschen wurde am vergangenen Freitagmittag ordnungsgemäß gegen 13:30 Uhr verschlossen. Am Montagmorgen gegen 09:30 Uhr wurden zunächst Beschädigungen an den Türen des Gebäudes festgestellt. Aus dem Toilettenhäuschen wurden elektronische Heizkörper entwendet. Anschließend entfernte sich die Täterschaft in unbekannte Richtung.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist noch unklar und wird derzeit vom Polizeiposten St. Leon-Rot des Polizeireviers Wiesloch ermittelt.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 13:18