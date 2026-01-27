

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Familienvorstellung

Sonntag, 15. Februar, 15 Uhr

Im Alten Stadtsaal, Kleine Pfaffengasse 8, 67346 Speyer

ZOPP MACHT ZIRKUS

Ein Zirkus-Mitmach-Clowntheater für Menschen ab 3 Jahren

Eigentlich wollte Zopp mit dem ganzen Circus kommen. Aber der steckt fest. Und so muss Zopp

den Circus ganz allein spielen… Heraus kommt ein Kinder-Mitmach-Zirkus-Clowntheater, das

die Kinder verzaubert und mitreißt. Aus braven Mädchen und Jungen werden reißende Tiger,

große graue Elefanten und mächtige Pyramiden.

Geeignet für Kinder von 3 – 10 Jahren und für Familien.

Gastspiel Zopp & Co. Clown- und Artistiktheater

www.zoppundco.de

Preiskategorie 1

Erwachsene 10 € / ermäßigt 8 €

Weitere Informationen finden Sie unter www.theater-speyer.de

Tel.: 06232 2890750 oder unter reservierung@theater-speyer.de

Quelle: Theater Speyer

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 21:27