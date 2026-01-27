Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Familienvorstellung
Sonntag, 15. Februar, 15 Uhr
Im Alten Stadtsaal, Kleine Pfaffengasse 8, 67346 Speyer
ZOPP MACHT ZIRKUS
Ein Zirkus-Mitmach-Clowntheater für Menschen ab 3 Jahren
Eigentlich wollte Zopp mit dem ganzen Circus kommen. Aber der steckt fest. Und so muss Zopp
den Circus ganz allein spielen… Heraus kommt ein Kinder-Mitmach-Zirkus-Clowntheater, das
die Kinder verzaubert und mitreißt. Aus braven Mädchen und Jungen werden reißende Tiger,
große graue Elefanten und mächtige Pyramiden.
Geeignet für Kinder von 3 – 10 Jahren und für Familien.
Gastspiel Zopp & Co. Clown- und Artistiktheater
www.zoppundco.de
Preiskategorie 1
Erwachsene 10 € / ermäßigt 8 €
Weitere Informationen finden Sie unter www.theater-speyer.de
Tel.: 06232 2890750 oder unter reservierung@theater-speyer.de
Quelle: Theater Speyer
Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 21:27