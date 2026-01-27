Speyer – Veranstaltungen der Volkshochschule im Februar 2026

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Die vhs Speyer wartet im Februar mit vielen interessanten Veranstaltungen auf. Die folgende Übersicht stellt einige beispielhafte Höhepunkte des Programms im nächsten Monat vor.

Social Media Marketing

Das Seminar findet am Freitag, 13. Februar und Samstag, 14. Februar 2026 statt und vermittelt umfassend die aktuellen Strategien und Tools, um Social-Media-Kanäle organisch und ohne bezahltes Advertising effektiv für Marketingzwecke zu nutzen. Behandelt werden die präzise Zielgruppenansprache, die Planung und Erstellung zeitgemäßen sowie plattformspezifischen Contents sowie die effiziente Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) als Gamechanger in den Workflow.

Durchatmen, Loslassen, Auftanken

In diesem Kurs werden mentale und körperliche Übungen vermittelt, die dazu beitragen, Kräfte und Wohlbefinden zu steigern sowie Stress zu reduzieren. Thematisiert wird außerdem, wie sich diese Übungen gut in den Alltag integrieren lassen, um eine gute Verfassung zu erreichen, Spannungen abzubauen und Gedanken neu zu ordnen. Die Übungen sind leicht ausführbar und unterstützen eine ausgewogene Work-Life-Balance. Der Kurs findet am Donnerstag, 12. Februar 2026, von 18.15 bis 21 Uhr statt.

Paris: Inspirationsquelle, Sehnsuchtsort, Kunstmetropole

Die Veranstaltung entführt in die Magie und den Zauber der Pariser Bohème und nimmt mit auf eine Reise durch die aktuelle Sonderausstellung im Museum Purrmann-Haus in Speyer „C’est la vie! Pariser Bohème“. Die Kuratorinnenführung mit der Museumsleiterin Maria Leitmeyer M.A. wurde von Donnerstag, 29. Januar auf Donnerstag, den 5. Februar 2026, um 17 Uhr verlegt.

Das goldene Geheimnis Nordjapans

Der Vortrag nimmt mit auf eine spannende Reise durch das nördliche Japan. Der Vortrag von Heinrich Bauer und Dr. Martin Moser bietet eine ideale Vorbereitung auf eine etwa zweiwöchige Bürgerreise im Herbst, deren Höhepunkt das Fujiwara-Herbstfest (藤原まつり) in Hiraizumi ist. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Vorderpfalz e. V. am Freitag, den 27. Februar 2026, um 19.30 Uhr im Vortragssaal der Villa Ecarius statt.

Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen der vhs unter http://www.vhs-speyer.de ist erforderlich.

Das komplette vhs-Programm kann unter http://www.vhs-speyer.de/programm abgerufen werden. Bei Fragen sind die Mitarbeitenden der Volkshochschule Speyer unter der Telefonnummer 06232 14-1360 und per E-Mail unter vhs@stadt-speyer.de erreichbar.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 13:23