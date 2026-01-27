Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtbibliothek Speyer wartet im Februar mit tollen Veranstaltungen auf.

NEU: Digital für alle – offene Sprechstunde zu den digitalen Angeboten der Stadtbibliothek Speyer

Haben Sie Fragen zu den digitalen Angeboten der Stadtbibliothek oder möchten Sie mehr darüber erfahren? Dann kommen Sie einfach zur offenen Sprechstunde! Lernen Sie die vielseitigen digitalen Services der Bibliothek kennen – von eBooks und Hörbüchern bis zu Online-Datenbanken und Online-Portalen für Zeitungen, Magazine oder Kinderliteratur. Sie lernen, wie Sie diese Angebote ganz einfach nutzen können. Auch bei konkreten Fragen oder Problemen mit der Nutzung der digitalen Angebote sind Sie in der offenen Sprechstunde richtig! Gerne können Sie eigene Geräte wie E-Reader oder Tablets mitbringen.

Die zweite offene Sprechstunde findet am Mittwoch, 25. Februar 2026, von 10 bis 11 Uhr im Vortragssaal der Villa Ecarius statt. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Robotastisch – freies Programmieren

Wie jeden ersten Dienstag des Monats können am 3. Februar 2026 von 16.30 bis 17.30 Uhr die Lernroboter der Stadtbibliothek Speyer kennengelernt und ausprobiert werden. Die Veranstaltung ist für Kinder ab 4 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung über die Stadtbibliothek Speyer ist erforderlich

Bibliothek meets Coding

Die Stadtbibliothek Speyer bietet in Kooperation mit der Jungen vhs den Workshop „Programmieren mit dem Dash für Fortgeschrittene ab 9 Jahren“ an.

Hier werden die Grundlagen des Codings vertieft und das Programmieren mit „Blockly“ beigebracht. Vorausgesetzt wird der Besuch des Workshops „Programmieren mit dem Dash für Anfänger*innen“ oder Erfahrung mit „Scratch“.

Die Veranstaltung findet am Montag, 16. Februar 2026, von 11.30 bis 13.30 Uhr im Vortragssaal der Villa Ecarius statt. Der Workshop kostet 5 Euro, eine Anmeldung über die vhs ist erforderlich (Kursnummer 11011A).

Gaming in der Bibliothek

Ihr habt Spaß am Zocken?

Dann trefft euch mit anderen und spielt zusammen auf der Switch 1 und 2.

Die erste „Gaming in der Bibliothek“-Veranstaltung findet am Dienstag, 17. Februar 2026, von 16 bis 17.30 Uhr im Vortragssaal der Villa Ecarius statt. Die Veranstaltung ist kostenlos und ab 10 Jahren. Eine Teilnahme ist nur mit Anmeldung über die Stadtbibliothek Speyer möglich.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 16:22