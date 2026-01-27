Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Familienvorstellung
Sonntag, 8. Februar, 15 Uhr
Im Alten Stadtsaal, Kleine Pfaffengasse 8, 67346 Speyer
DIE DREI WÜNSCHE
Geschafft! Alle Geschenke verteilt, alle Wünsche erfüllt. Geschafft ist auch der
Weihnachtsmann nach seiner anstrengenden Tour. Eine warme Mahlzeit, ein Bett zum
Schlafen täten ihm gut. Doch der reiche Mann glaubt nicht an den Weihnachtsmann, hält ihn für
einen Strauchdieb und jagt ihn wütend fort. Sein armer Nachbar aber nimmt den Erschöpften
bei sich auf. Dafür gewährt ihm der Weihnachtsmann zum Dank drei Wünsche, die dieser mit
Bedacht wählt. Das macht wiederum den reichen Mann und seine Frau sehr neidisch…
Ein knifflig-komisches Spiel mit Puppen und Musik nach einem alten Märchen für alle ab 4 Jahren
Gastspiel ChausséeTheater Schweighofen
www.chausseetheater.de
Preiskategorie 1
Erwachsene 10 € / ermäßigt 8 €
Weitere Informationen finden Sie unter www.theater-speyer.de
Tel.: 06232 2890750 oder unter reservierung@theater-speyer.de
Quelle: Theater Speyer
Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 21:24