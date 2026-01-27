

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Familienvorstellung

Sonntag, 8. Februar, 15 Uhr

Im Alten Stadtsaal, Kleine Pfaffengasse 8, 67346 Speyer

DIE DREI WÜNSCHE

Geschafft! Alle Geschenke verteilt, alle Wünsche erfüllt. Geschafft ist auch der

Weihnachtsmann nach seiner anstrengenden Tour. Eine warme Mahlzeit, ein Bett zum

Schlafen täten ihm gut. Doch der reiche Mann glaubt nicht an den Weihnachtsmann, hält ihn für

einen Strauchdieb und jagt ihn wütend fort. Sein armer Nachbar aber nimmt den Erschöpften

bei sich auf. Dafür gewährt ihm der Weihnachtsmann zum Dank drei Wünsche, die dieser mit

Bedacht wählt. Das macht wiederum den reichen Mann und seine Frau sehr neidisch…

Ein knifflig-komisches Spiel mit Puppen und Musik nach einem alten Märchen für alle ab 4 Jahren

Gastspiel ChausséeTheater Schweighofen

www.chausseetheater.de

Preiskategorie 1

Erwachsene 10 € / ermäßigt 8 €

Weitere Informationen finden Sie unter www.theater-speyer.de

Tel.: 06232 2890750 oder unter reservierung@theater-speyer.de

Quelle: Theater Speyer

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 21:24