Logo Woche für Demokratie und ToleranzZZZ
27.01.2026, 16:16 Uhr

Sinsheim – Woche für Demokratie und Toleranz von 2.- 6. Februar

Logo Woche für Demokratie und ToleranzZZZ
Bildrechte: Stadt Sinsheim
Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der ersten Februarwoche wird die zehnte Ausgabe der Woche für Demokratie und Toleranz stattfinden. Der inhaltliche Schwerpunkt für die anstehende Themenwoche lautet Solidarität.
Die Eröffnungsveranstaltung findet am Montag, 2. Februar um 18:30 Uhr im städtischen Jugendhaus statt. Nach Grußworten von OB Marco Siesing und Milena Brodt (DGB-Kreisvorsitzende) hält die Dortmunder Wissenschaftlerin Prof. Dr. Ricarda Steinmayr den Auftaktvortrag mit dem Titel „Einsamkeit – geht uns alle an!“. Sie stellt die aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung „Einsamkeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt – Baden-Württemberg 2025“ vor. Dabei wird die Referentin besonders darauf eingehen, wie Einsamkeit entsteht und was man individuell und auch gesellschaftlich tun kann, um dieser Herausforderung zu begegnen. Ricarda Steinmayr hat in Heidelberg promoviert und leitet aktuell einen psychologischen Lehrbereich an der TU Dortmund.

Weitere Veranstaltungen im Laufe der Themenwoche:

• Dienstag, 3. Februar, 09:30 – 12:00 Uhr im Haus der Volkshochschule (VHS): „Sicher vor Betrug im Internet!“ – Ein Info-Vormittag für ältere Menschen mit der Polizei und der VHS Sinsheim. Es referieren Silke Sitzler (Polizeioberkommissarin) und Jan Pillmeier (VHS). Max. 25 Teilnehmende. Anmeldung über info@vhs-sinsheim.de ist erforderlich.

• Dienstag, 3. Februar, 18:00 Uhr und 20:00 Uhr im Citydom: Film „Solidarity“ in Kooperation mit Cinema Paradiso. Der Dokumentarfilm aus dem Jahr 2025 blickt Fachleuten im Bereich der Solidarität über die Schultern. Sie sind keine Ersthelfer, sondern Menschen, die in verschiedenen Bereichen des globalen humanitären Systems arbeiten. David Bernet geht der Frage auf den Grund, wie weit die menschliche Solidarität reicht. FSK: 12 Jahre. Der Eintritt kostet 7,50 €. Weitere Vorführungen: Donnerstag, 5. Februar. um 17:30 Uhr und Sonntag, 8.2. um 13:00 Uhr.

• Mittwoch, 4. Februar, 15:00 – 17:00 Uhr: Online-Seminar für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte. „Das Agency-Konzept: Wie Projektarbeit junge Menschen zu solidarischem Handeln anregen kann“ mit Bernhard Edin (Realschullehrer, Vorstand KZ-Gedenkstätte Neckarelz). Max. 50 Teilnehmer. Anmeldung erforderlich über jugendreferat@sinsheim.de.

• Mittwoch, 4. Februar, 18:00 – 20:00 Uhr im Quints-Café: „Dein Wissen zählt!“ – Pub Quiz zur Landtagswahl. Ein spannender Quiz-Abend mit Fragen zu Politik, Geografie und Geschichte Baden-Württembergs. Teilnahme für Teams und Einzelpersonen ab 16 Jahren möglich. Max. 20 Teilnehmer. Anmeldung über info@vhs-sinsheim.de ist erforderlich.

• Donnerstag, 5. Februar, 19:00 Uhr im SAM Café am Burgplatz: „Ich wollte leben wie die Götter“ – Vortrag & Buchvorstellung mit Ibraimo Alberto. Eine spannende autobiografische Erzählung, die davon handelt, wie sich ein Mensch aus Mosambik das Leben in Europa vorstellte, was er dafür tat, seine Träume zu realisieren und welche Erfahrungen er letztlich im „Land der Götter“ machte.

• Freitag, 6. Februar, 16:30 – 21:30 Uhr in der Halle der Carl-Orff-Schule: Solidarisches Fußballturnier für Teams bis zu 5 Personen. Das Fanprojekt Hoffenheim und das Jugendhaus Sinsheim laden dazu ein. Anders als bei klassischen Fußball-Turnieren werden die Spiele mit kleinen Handicap-Runden gespielt, die Zusammenarbeit, Teamgeist und gegenseitige Unterstützung fördern. Anmeldung über fanprojekt-hoffenheim@ib.de ist erforderlich.

• Das Seniorennetzwerk bereichert das Programm mit zwei Programmpunkten: Am Donnerstag, 5. Februar findet um 16:00 Uhr im evangelischen Gemeindesaal ein Generationendialog zum Thema „Gemeinsam solidarisch leben?!“ statt. Tags darauf wird um 18:00 Uhr unter dem Motto „solidarisch statt solo“ zum gemeinsamen Singen in den katholischen Gemeindesaal eingeladen.

• Im Rahmen der Woche für Demokratie und Toleranz wurde ein Plakatwettbewerb ausgeschrieben, bei dem Kinder und Jugendliche zwischen 6-18 Jahren ein Din A2-Plakat zum Thema Solidarität gestalten konnten. Die besten Plakatentwürfe werden prämiert und von 2. Februar. bis 27. Februar. im Rathaus-Foyer ausgestellt. Im selben Zeitraum ist bei der Buchhandlung Doll in der Bahnhofstraße ein Büchertisch zum Thema Solidarität eingerichtet.

• Auch in diesem Jahr setzt die Themenwoche einen besonderen Akzent bei der Demokratiebildung von Kindern und Jugendlichen. So werden für alle achten Klassen der weiterführenden Schulen zweistündige Workshops mit dem Titel „Achtung! – Meine Meinung …“ angeboten. Die Schüler erfahren, dass Grundrechte wie die Meinungsfreiheit einerseits einen individuellen Anspruch beinhalten, andererseits aber auch durch die Gesellschaft begrenzt werden, wenn sie die Rechte von anderen tangieren.
Die Veranstalter freuen sich sehr über eine zahlreiche Inanspruchnahme des vielfältigen Programmangebots. Mit Ausnahme der Kinovorführungen sind alle Angebote kostenfrei. Über den folgenden Link können Sie sich detailliert über die einzelnen Veranstaltungen informieren: www.bw.dgb.de/ueber-uns/regionen/nordbaden/woche-fuer-demokratie-und-toleranz-2025/ Hier erhalten Sie auch die jeweiligen Anmeldedaten und Teilnahmezugänge. Weitere Informationen gibt es beim städtischen Kinder- und Jugendreferat unter jugendreferat@sinsheim.de oder 07261-404 261.

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 16:16

