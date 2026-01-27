Schifferstadt – Dudenhofener Straße: Diebstahl von Verkehrsschildern

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Verkehrsschilder im Wert von 1.000 Euro entwendeten Unbekannte am vergangenen

Wochenende in der Dudenhofener Straße in Höhe der Brücke über den Ranschgraben.

Es handelte sich um transportable Schilder zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer.

Voraussichtlich bis Anfang nächster Woche werden die Schilder erneut aufgestellt – diesmal

jedoch im Boden verankert, um einen erneuten Diebstahl zu verhindern.

Die Stadtverwaltung hat bisher von einer Anzeige gegen Unbekannt abgesehen und erhofft

sich Hinweise aus der Bevölkerung. Diese können per E-Mail an tiefbau@schifferstadt.de

gesendet werden.

Text und Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 21:17