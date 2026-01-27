Schifferstadt – 28.01.: Sitzung des Bau-, Verkehr- und Umweltausschusses

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwoch, 28. Januar beginnt um 18 Uhr der öffentliche Teil der 15. Sitzung des Bau-,

Verkehr- und Umweltausschusses im Ratssaal des Rathauses der Stadt Schifferstadt, Marktplatz 2.

Auf der Tagesordnung stehen die Jahresberichte 2025 des Umweltbeauftragten und des Klimaschutzmanagements. Anschließend geht es um die Anpassung der elektrischen und technischen Funktionen der öffentlichen Brunnen im Stadtgebiet sowie die Umnutzung

Bahnhofstraße und Burgstraße. Zum Schluss bleibt Zeit für Anfragen und Mitteilungen.

Besucherinnen und Besucher sind zur öffentlichen Sitzung herzlich eingeladen.

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 21:18