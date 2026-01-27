Nußloch – „Polit-Talk“ im Rahmen des MLP-Cup 2026

Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rahmen des aktuell stattfindenden MLP-Cup im ZAP möchten wir Sie gerne auf zwei besondere Programmpunkte aufmerksam machen und dazu herzlich einladen:

1. Polit-Talk: „Demokratie leben“ – wohin steuert Baden-Württemberg?

Das Zentrum Aktiver Prävention lädt am Samstag, den 31. Januar 2026, um 11:00 Uhr herzlich zu einer Talkrunde mit den Landtagskandidat(inn)en aus unserem Wahlkreis Wiesloch ein. Mit dabei sein werden die Vertreter/innen der im Landtag vertretenen, demokratischen Parteien:

· Frau Xenia Rösch (SPD)

· Frau Christiane Staab (CDU)

· Frau Claudia Felden (FDP)

· Herr Yannik Veits (Die Grünen)

Die Veranstaltung findet auf der Sponsorenfläche des MLP-Cup in der Tennishalle statt. Das ZAP Restaurant >Amici bietet kulinarischen Leistungen an. Ab 13 Uhr beginnen die Halbfinalbegegnungen im Einzel und das Finale im Doppelwettbewerb des >MLP-Cup 2026.

Darüber hinaus erlebt das Weltklasse-Tennisturnier schon morgen Abend einen ersten sportlichen Höhepunkt:

2. Match of the Day: Mittwoch, 28. Januar 2026 (abends)

Es kommt zum Duell zwischen Jiří Veselý, ehemals Nr. 33 der ATP-Weltrangliste aus Tschechien und Dominic Stricker, ehemals Nr. 88 der ATP-Weltrangliste, Schweiz. Beide Spieler verfügen über Erfahrungen aus ihrer Teilnahme an den großen Grand Slam Turnieren. Der Tscheche Jiri Vesely gilt sogar als „Angstgegner“ von Novak Djokovic. Beide spielten zweimal gegeneinander – zweimal gewann der Tscheche und darf sich daher als der einzige Spieler nennen, der im direkten Vergleich gegen den Rekord-Tennisspieler Novak Djokovic eine positive Bilanz aufweist.

Sie erwartet also ein hochklassiges Match, das nicht wenige bereits als ein vorgezogenes Finale bezeichnen. Ab Donnerstag dann steht Ihnen eine Tribüne zur Verfügung, ab Freitag finden alle Matches auf dem Centercourt statt.

