Neuhofen – Petition für die Einberufung einer Konferenz für globalen Frieden, Versöhnung, Dialog, Verständigung und mulitnationale, internationale und weltweite Abrüstung beim Deutschen Bundestag

Neuhofen / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Petitions-Einreichung beim Deutschen Bundestag durch Andreas Klamm:

Sehr geehrte Damen und Herren!

Sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestag!

Aufgrund von Dringlichkeit reiche ich heute am 27. Januar 2026 unsere Petition für die Einberufung einer Konferenz für globalen Frieden, Versöhnung, Dialog, Verständigung und mulitnationale, internationale und weltweite Abrüstung beim Deutschen Bundestag ein.

Die Petition ist öffentlich zu lesen bei:

https://www.change.org/p/petition-f%C3%BCr-frieden-und-globale-abr%C3%BCstung-2025

Ich bitte die Petition beim Deutschen Bundestag und gerne auch in anderen Medien zu veröffentlichen. Die Petition ist noch nicht abgechlossen und hat mit Stand vom 27. Januar 2026 1238 Unterstützerinnen und Unterstützer. Allen Unterstützerinnen und Unterstützern DANKE ich auch an dieser Stelle noch einmal sehr herzlich.

Ich bitte alle Abgeordneten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Bundestag sich ernsthaft mit unserer Petition zu beschäftigen. In der Ukraine, Russland und auch in Europa sterben zu viele junge Menschen aufgrund des schrecklichen Krieges. UN General-Sekretär Antonio Guterres, den ich sehr bewundere hat es bereits zum Syrien-Krieg deutlich gesagt und schriftlich mitgeteilt: „Es gibt keine militärischen Lösungen nur politische und diplomatische Lösungen“.

Die Petition wurde am 3. Oktober 2025 von mir zum Tag der Deutschen Einheit veröffentlicht, weil ich hoffe, dass Frieden die Menschen in Deutschland einen sollte. Wir können ohne Frieden nicht leben.

Aufgrund von Dringlichkeit reiche ich die Petition heute am 27. Januar 2026 vorzeitig ein, damit vielleicht noch einige junge Menschen in der Ukraine, Russland und in Europa gerettet werden können. Die jungen Menschen sollten lieber studieren dürfen, statt im Krieg aufeinander schießen zu müssen, getötet oder schwer verletzt zu werden. Deutschland ist in besonderer Weise verpflichtet dem Frieden in Deutschland, in Europa und in der Welt zu dienen.