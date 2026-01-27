Neuhofen – DLRG Neuhofen schult Grundschulkinder in Erster Hilfe



Neuhofen/Metropolregion Rhein-Neckar – Auch in diesem Jahr vermittelte das Ausbilderteam der DLRG Neuhofen den Schülerinnen und Schülern der vierten Klassen der Rehbachgrundschule wichtige Grundlagen der Ersten Hilfe.

Aufgrund der gestiegenen Zahl an Klassen stellte das Projekt eine besondere organisatorische Herausforderung dar, die dank

des engagierten Einsatzes eines achtköpfigen Ausbilderteams erfolgreich gemeis-

tert wurde.

An zwei Terminen nahmen insgesamt über 70 Kinder an den Schulungen teil. Altersgerecht lernten sie, wie sie Notfälle erkennen und in solchen Situationen helfen können. Neben dem richtigen Verhalten im Ernstfall wurden auch der telefonische

Notruf sowie wichtige Maßnahmen zum Eigenschutz praktisch geübt. Natürlich ge-

hörten auch das Anlegen von Verbänden und das Kleben von Pflastern zum Programm.

Neu war in diesem Jahr die Einführung der Herz-Lungen-Wiederbelebung in kind-

gerechter Form sowie die Thematisierung des Selbstschutzes im Katastrophenfall.

Der erfolgreiche Abschluss am Freitag, dem 23. Januar 2026, sorgte nicht nur bei

den Kindern für Begeisterung – vermutlich mussten auch viele Familienmitglieder

zu Hause als „Patienten“ herhalten.

Die DLRG Neuhofen bietet neben dem Projekt „Kinder lernen Erste Hilfe“ ganzjäh-

rig Erste-Hilfe-Kurse für betriebliche Ersthelfer sowie Schulungen gemäß § 19 der

Fahrerlaubnisverordnung an. Weitere Informationen sind unter

https://neuhofen.dlrg.de/kurse-und-sicherheit/erste-hilfe-kurse/ abrufbar.

Quelle: Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Neuhofen e.V.

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 20:59