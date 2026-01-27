Neckargemünd – Unfallflucht mit hohem Schaden konnte rasch geklärt werden

Neckargemünd / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Eine Unfallflucht am Montagabend in Neckargemünd, bei der erheblicher Sachschaden entstanden war, konnte rasch geklärt werden.

Ein 51-jähriger Mann war kurz vor 20 Uhr mit seinem Mercedes in der Saarstraße unterwegs. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war er stark übermüdet und kam aufgrund dessen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er gegen eine Mülltonne, die zur Abholung bereitgestellt war, sowie einen VW, der in einer privaten Grundstückseinfahrt geparkt war. Der VW wurde durch den Aufprall gedreht und gegen den Zaun des Anwesens gedrückt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf rund 25.000 Euro geschätzt wird.

Trotz des Unfalls entfernte sich der 51-jährige Mercedes-Fahrer einfach vom Unfallort.

Durch das laute Aufprallgeräusch wurde der Anwohner des Anwesens aufgeschreckt. Er konnte den Unfallverursacher noch wegfahren sehen und sich das Kennzeichen notieren.

Der 51-jährige Fahrer des Mercedes konnte wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Anzeichen für Alkoholkonsum waren nicht feststellbar, jedoch bemerkten die Beamten die Erschöpfung des Fahrers.

Das Polizeirevier Neckargemünd ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Fahrer des Mercedes.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 13:59