Mosbach – Spende ermöglicht Bildungsreise nach Berlin



Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Geiser Haustechnik GmbH unterstützt Schwarzbach Schule mit 1000 Euro

Nachhaltiges Handeln endet für die Geiser Haustechnik GmbH nicht bei der Installation von Wärmepumpen und

Photovoltaikanlagen. Seit vielen Jahren engagiert sich das Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien mit Sitz in

Waibstadt auch sozial in der Region, insbesondere im Neckar-Odenwald-Kreis sowie den angrenzenden Landkreisen.

Dieses Engagement wurde nun erneut unter Beweis gestellt: Mit einer großzügigen Spende von 1000 Euro unterstützte das Unternehmen

die Schwarzbach Schule, ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum der Johannes-Diakonie.

Die Spende kam gezielt einem fünftägigen Bildungs- und Gemeinschaftsausflug nach Berlin zugute. Insgesamt zwölf

Schülerinnen und Schüler konnten gemeinsam mit vier Lehrkräften an der Reise teilnehmen. Ohne die finanzielle Unterstützung des

Unternehmens wäre dies für einige der Jugendlichen aufgrund begrenzter finanzieller Möglichkeiten nicht möglich gewesen.

Ziel der Berlinreise war es, den jungen Menschen neben schulischen und politischen Bildungsinhalten auch wichtige soziale Kompetenzen

zu vermitteln. Ein Höhepunkt des Programms war der Besuch des Deutschen Bundestags, bei dem die Schülerinnen und Schüler einen

Einblick in demokratische Prozesse und politische Entscheidungsfindung erhielten. Neben dem Lernen spielte jedoch

auch die Förderung der Gemeinschaft und der Selbstständigkeit eine zentrale Rolle.

„Es ist uns ein großes Anliegen, junge Menschen in unserer Region zu unterstützen und ihnen Chancen zu ermöglichen, die über den

Schulalltag hinausgehen“, betont Tobias Geiser, Geschäftsführer des Unternehmens. Das soziale Engagement sei fester Bestandteil der

Unternehmensphilosophie – ebenso wichtig wie der Einsatz für eine nachhaltige Energiezukunft.

Steven Reres, Schulleiter der Schwarzbach Schule, zeigte sich sehr dankbar für die Unterstützung: „Die Spende hat nicht nur eine

Bildungsreise ermöglicht, sondern auch dazu beigetragen, Teilhabe und Chancengleichheit für alle Schülerinnen und Schüler

sicherzustellen.“

Im Rahmen der gemeinsamen Spendenübergabe erhielten die Anwesenden durch ein zusammengestelltes Video einen lebendigen

Einblick in die Bildungsreise nach Berlin.

((Bild: 260127-Spende-Geiser-Haustechnik.jpg)) Ein herzlicher Dank

von der Schulgemeinschaft der Schwarzbach Schule um Schulleiter

Steven Reres (3. v. l.) ging an Tobias Geiser, Geschäftsführer der

Geiser Haustechnik GmbH, (2. v. r.). Foto: Verena Albrecht

Quelle: Johannes Diakonie Mosbach

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 20:44