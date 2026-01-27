Mannheim Ludwigshafen – „Gemeinsam wachsen. Zukunft bewegen.“: Neuer Vorstand der Wirtschaftsjunioren tritt für 2026 an

Mannheim/Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Mitgliederversammlung der Wirtschaftsjunioren Mannheim-Ludwigshafen e. V. hat am 22.
Januar 2026 einen neuen Vorstand gewählt.
Dario Votta (VoCo-Tel) tritt in die Fußstapfen des Kreissprechers Peter Kast (John Deere GmbH & Co.
KG), der dem Vorstand als Immediate Past President für ein weiteres Jahr erhalten bleibt. Gleichzeitig
übernimmt Votta auch die Leitung des Arbeitskreises International. Den Vorstand bilden zudem drei
weitere Arbeitskreisleiter und die Schatzmeisterin Stefanie Kopf (VVR Bank Kur- und Rheinpfalz eG).
Die Arbeitskreisleitung „Kritisches Engagement in der Politik“ übernimmt in diesem Jahr Andreas
Cramer (Mannheimer Versicherung AG). Julian Seidel (deine.energy GmbH) nimmt sich der Themen
Unternehmensführung und Organisation in dem gleichnamigen Arbeitskreis an. Julius Höltershinken
(Peek & Cloppenburg B. V. & Co. KG) widmet sich in seinem Arbeitskreis „Bildung und Wirtschaft“ der
Verbindung der Wirtschaft mit dem Bildungssektor.
„Wir möchten die Gemeinschaft der Wirtschaftsjuniorinnen und -junioren stärken und weiter
qualitativ wachsen“, fasst Jungunternehmer Votta seine Arbeitsschwerpunkte für 2026 zusammen.
Sein Jahresmotto „Gemeinsam wachsen. Zukunft bewegen.“ spiegelt dies wider.
Besondere Ehre wurde in der Versammlung Dr. Axel Nitschke zuteil. Der Hauptgeschäftsführer der
Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar erhielt die Goldene Juniorennadel des
Dachverbands Wirtschaftsjunioren Deutschland. Sie wird als Auszeichnung für außergewöhnliches
überregionales Engagement verliehen. Neben seiner langjährigen Unterstützung der
Wirtschaftsjuniorenkreise Mannheim-Ludwigshafen sowie auch Heidelberg, wurde damit auch seine
frühere Tätigkeit bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Berlin für die
Wirtschaftsjunioren Deutschland honoriert.
Der aus Lüneburg angereiste Bundesvorsitzende Heiko Kösling schloss die Versammlung mit einem
Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Diese sei nicht zuletzt das Fundament
unseres Wirtschaftslebens. Eine Zusammenarbeit mit Akteuren und Organisationen, die sie
missbilligten oder in Frage stellten, gelte es stets abzulehnen, so Kösling.
Die Wirtschaftsjunioren Mannheim-Ludwigshafen e. V. sind ein Netzwerk junger Unternehmerinnen
und Unternehmer sowie Führungskräfte im Alter bis 40 Jahre. Sie kommen aus allen Branchen der
Wirtschaft der beiden IHK-Bezirke Rhein-Neckar und Pfalz. Weitere Informationen und kommende
Veranstaltungen unter www.wirtschaftsjunioren.org.
Bild: Daniel Hamm (Hamm Media), v. l. n. r.: Kreisbetreuer Kai von Linden, Andreas Cramer, Dario
Votta, Stefanie Kopf, Julian Seidel, Kreisbetreuerin Regina Ellenbracht, Peter Kast, Julius
Höltershinken.
Quelle: IHK
Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 21:41