Mannheim Ludwigshafen – „Gemeinsam wachsen. Zukunft bewegen.“: Neuer Vorstand der Wirtschaftsjunioren tritt für 2026 an



Mannheim/Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Mitgliederversammlung der Wirtschaftsjunioren Mannheim-Ludwigshafen e. V. hat am 22.

Januar 2026 einen neuen Vorstand gewählt.

Dario Votta (VoCo-Tel) tritt in die Fußstapfen des Kreissprechers Peter Kast (John Deere GmbH & Co.

KG), der dem Vorstand als Immediate Past President für ein weiteres Jahr erhalten bleibt. Gleichzeitig

übernimmt Votta auch die Leitung des Arbeitskreises International. Den Vorstand bilden zudem drei

weitere Arbeitskreisleiter und die Schatzmeisterin Stefanie Kopf (VVR Bank Kur- und Rheinpfalz eG).

Die Arbeitskreisleitung „Kritisches Engagement in der Politik“ übernimmt in diesem Jahr Andreas

Cramer (Mannheimer Versicherung AG). Julian Seidel (deine.energy GmbH) nimmt sich der Themen

Unternehmensführung und Organisation in dem gleichnamigen Arbeitskreis an. Julius Höltershinken

(Peek & Cloppenburg B. V. & Co. KG) widmet sich in seinem Arbeitskreis „Bildung und Wirtschaft“ der

Verbindung der Wirtschaft mit dem Bildungssektor.

„Wir möchten die Gemeinschaft der Wirtschaftsjuniorinnen und -junioren stärken und weiter

qualitativ wachsen“, fasst Jungunternehmer Votta seine Arbeitsschwerpunkte für 2026 zusammen.

Sein Jahresmotto „Gemeinsam wachsen. Zukunft bewegen.“ spiegelt dies wider.

Besondere Ehre wurde in der Versammlung Dr. Axel Nitschke zuteil. Der Hauptgeschäftsführer der

Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar erhielt die Goldene Juniorennadel des

Dachverbands Wirtschaftsjunioren Deutschland. Sie wird als Auszeichnung für außergewöhnliches

überregionales Engagement verliehen. Neben seiner langjährigen Unterstützung der

Wirtschaftsjuniorenkreise Mannheim-Ludwigshafen sowie auch Heidelberg, wurde damit auch seine

frühere Tätigkeit bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Berlin für die

Wirtschaftsjunioren Deutschland honoriert.

Der aus Lüneburg angereiste Bundesvorsitzende Heiko Kösling schloss die Versammlung mit einem

Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Diese sei nicht zuletzt das Fundament

unseres Wirtschaftslebens. Eine Zusammenarbeit mit Akteuren und Organisationen, die sie

missbilligten oder in Frage stellten, gelte es stets abzulehnen, so Kösling.

Die Wirtschaftsjunioren Mannheim-Ludwigshafen e. V. sind ein Netzwerk junger Unternehmerinnen

und Unternehmer sowie Führungskräfte im Alter bis 40 Jahre. Sie kommen aus allen Branchen der

Wirtschaft der beiden IHK-Bezirke Rhein-Neckar und Pfalz. Weitere Informationen und kommende

Veranstaltungen unter www.wirtschaftsjunioren.org.

Bild: Daniel Hamm (Hamm Media), v. l. n. r.: Kreisbetreuer Kai von Linden, Andreas Cramer, Dario

Votta, Stefanie Kopf, Julian Seidel, Kreisbetreuerin Regina Ellenbracht, Peter Kast, Julius

Höltershinken.

Quelle: IHK

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 21:41