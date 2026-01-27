Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 8. März 2026 wählt Baden-Württemberg – erstmals mit zwei Stimmen und unter Beteiligung der 16- und 17-Jährigen – einen neuen Landtag. Die gewählten Abgeordneten der Parteien werden in den nächsten fünf Jahren über wichtige Themen im Land zu entscheiden haben und werden so auch die Zukunft in Mannheim deutlich mitbestimmen. Grund genug für uns als LSBTIAQ+-Community genauer nachzufragen, was von den verschiedenen politischen Parteien zu erwarten ist. So können wir gemeinsam prüfen, inwieweit lesbische, schwule, bisexuelle, trans* und inter* bzw. queere Personen, asexuelle und aromantische Menschen sowie Menschen mit HIV mit ihren jeweiligen Lebensrealitäten mitgedacht werden und ihre Belange wirklich berücksichtigt werden. Auf dem Podium wird pro Partei aus den Mannheimer Wahlkreisen jeweils eine der Kandidierenden Rede und Antwort zu queeren Themen auf Landtagsebene stehen. Eingeladen wurden alle Parteien, die im aktuellen Landtag vertreten sind bzw. eine Umfrageprognose von über 5 % haben und die nicht unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen. Neben den Landtagsabgeordneten Elke Zimmer (Bündnis 90/Die Grünen) und Dr. Boris Weirauch (SPD) sind auf dem Podium auch die Gemeinderätin Sengül Engelhorn (CDU) sowie Isabelle Fuhrmann (Die Linke) und Oskar Weiß (FDP) vertreten. Moderiert wird der Abend von Angela Jäger und Markus Kellmann. Veranstalterin der Diskussion ist das Offene Netzwerk LSBTIAQ+ Mannheim, die überparteiliche Plattform der Organisationen, Gruppen und Vereine der LSBTIAQ+ Community in Mannheim.

Wir wollen mit den Kandidierenden über unsere Themen ins Gespräch kommen und am 2. Februar schwerpunktmäßig über folgende Themen diskutieren:

1. Sicherheit queerer Menschen

2. Schutz der informationellen Selbstbestimmung für trans* und nicht-binäre Menschen

3. Mentale Gesundheit und Beratung für queere Menschen.

Eventdaten:

Wann: Montag, den 2.2.2026 um 19:00 Uhr

Wo: Haus für Vielfalt und Engagement (Alphornstrasse 2a, 68169 Mannheim; Haltestelle Neumarkt mit Linie 2 oder Alte Feuerwache mit Linien 1, 2, 3, 4), Zugang für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen barrierefrei möglich.

Veranstalterin: Offene Netzwerk LSBTIAQ+ Mannheim

Was: Podiumsdiskussion zur Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg

Das Offene Netzwerk LSBTIAQ+ Mannheim

… ist eine überparteiliche Plattform der LSBTIAQ+-Community in Mannheim: lesbische, schwule, bi, trans*, inter*, asex und queere Menschen sollen als selbstbewusste und gleichberechtigte Bürger*innen dieser Stadt anerkannt werden. Das Offene Netzwerk dient dem gegenseitigen Austausch und der Vernetzung innerhalb der Community. Hier werden durch die beteiligten

Vertreter*innen gemeinsam der IDAHOBALTI*, der TDoR oder der Beitrag zum Neujahrsempfang der Stadt Mannheim organisiert. Im Offenen Netzwerk arbeiten Gruppen seit über 25 Jahren zusammen.

Aktive Mitglieder im Offenen Netzwerk sind …

• AG DIE LINKE.queer Mannheim/Rhein-Neckar

• AK Queer Grün

• AwieAspec

• Bears Mannheim

• Benefiz-Rhein-Neckar e.V.

• CSD Rhein-Neckar e.V.

• Gay & Grey Metropolregion MA–LU-HD

• HuK – Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle & Kirche e.V.

• ILSE – Initiative lesbischer und schwuler Eltern Rhein-Neckar

• JUGEND von PLUS

• Lesbenstammtisch Mannheim

• mvd-sportverein e.V.

• QZM Queeres Zentrum Mannheim e.V.

• PLUS Rhein-Neckar e.V. – Angebote und Beratung zur Vielfalt von sexueller Orientierung

und Geschlecht

• SPDqueer – Arbeitsgemeinschaft für Akzeptanz und Gleichstellung

• Berufsverband VK – Netzwerk für Vielfalt und Karriere, Regionalgruppe Rhein/Neckar

• Transmann Rhein-Neckar

• Transtreff Mannheim

• Wirtschaftsweiber e.V., Regionalgruppe Rhein-Neckar

Weitere Informationen:

Die Einladung zur Podiumsveranstaltung wird auch auf der Homepage des Netzwerks unter https://www.schlimm-online.de/ veröffentlicht. Auch auf unserem Facebook-Profil Offenes Netzwerk LSBTTIQ+ Mannheim zeigen wir Farbe und laden zur Wahl ein.

* LSBTIAQ+ – Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Intersexuelle, Aspec und Queer

* IDAHOBALTI* – International Day Against Homophobia, Biphobia, Acephobia, Lesbophobie,

Trans*phobia‘, Inter*phobia

* TDoR – Transgender Day of Remembrance

Kontakt: Offenes Netzwerk

LSBTIAQ+ Mannheim

c/o Benefiz Rhein-Neckar e.V.

Wilhelmstr. 66

68259 Mannheim

offenesnetzwerk-lsbtiaq-ma@posteo.de

mobil: +49(0)162 15 74 313

Quelle: Offenes Netzwerk LSBTIAQ+ Mannheim

