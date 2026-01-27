  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Rainbow 155568
27.01.2026, 16:55 Uhr

Mannheim – Landtagswahl: Offenes Netzwerk LSBTIAQ+ lädt zur Podiumsdiskussion am 2. Februar

Rainbow 155568Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 8. März 2026 wählt Baden-Württemberg – erstmals mit zwei Stimmen und unter Beteiligung der 16- und 17-Jährigen – einen neuen Landtag. Die gewählten Abgeordneten der Parteien werden in den nächsten fünf Jahren über wichtige Themen im Land zu entscheiden haben und werden so auch die Zukunft in Mannheim deutlich mitbestimmen. Grund genug für uns als LSBTIAQ+-Community genauer nachzufragen, was von den verschiedenen politischen Parteien zu erwarten ist. So können wir gemeinsam prüfen, inwieweit lesbische, schwule, bisexuelle, trans* und inter* bzw. queere Personen, asexuelle und aromantische Menschen sowie Menschen mit HIV mit ihren jeweiligen Lebensrealitäten mitgedacht werden und ihre Belange wirklich berücksichtigt werden. Auf dem Podium wird pro Partei aus den Mannheimer Wahlkreisen jeweils eine der Kandidierenden Rede und Antwort zu queeren Themen auf Landtagsebene stehen. Eingeladen wurden alle Parteien, die im aktuellen Landtag vertreten sind bzw. eine Umfrageprognose von über 5 % haben und die nicht unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen. Neben den Landtagsabgeordneten Elke Zimmer (Bündnis 90/Die Grünen) und Dr. Boris Weirauch (SPD) sind auf dem Podium auch die Gemeinderätin Sengül Engelhorn (CDU) sowie Isabelle Fuhrmann (Die Linke) und Oskar Weiß (FDP) vertreten. Moderiert wird der Abend von Angela Jäger und Markus Kellmann. Veranstalterin der Diskussion ist das Offene Netzwerk LSBTIAQ+ Mannheim, die überparteiliche Plattform der Organisationen, Gruppen und Vereine der LSBTIAQ+ Community in Mannheim.

Wir wollen mit den Kandidierenden über unsere Themen ins Gespräch kommen und am 2. Februar schwerpunktmäßig über folgende Themen diskutieren:
1. Sicherheit queerer Menschen
2. Schutz der informationellen Selbstbestimmung für trans* und nicht-binäre Menschen
3. Mentale Gesundheit und Beratung für queere Menschen.

Eventdaten:
Wann: Montag, den 2.2.2026 um 19:00 Uhr
Wo: Haus für Vielfalt und Engagement (Alphornstrasse 2a, 68169 Mannheim; Haltestelle Neumarkt mit Linie 2 oder Alte Feuerwache mit Linien 1, 2, 3, 4), Zugang für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen barrierefrei möglich.
Veranstalterin: Offene Netzwerk LSBTIAQ+ Mannheim
Was: Podiumsdiskussion zur Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg

Das Offene Netzwerk LSBTIAQ+ Mannheim
… ist eine überparteiliche Plattform der LSBTIAQ+-Community in Mannheim: lesbische, schwule, bi, trans*, inter*, asex und queere Menschen sollen als selbstbewusste und gleichberechtigte Bürger*innen dieser Stadt anerkannt werden. Das Offene Netzwerk dient dem gegenseitigen Austausch und der Vernetzung innerhalb der Community. Hier werden durch die beteiligten
Vertreter*innen gemeinsam der IDAHOBALTI*, der TDoR oder der Beitrag zum Neujahrsempfang der Stadt Mannheim organisiert. Im Offenen Netzwerk arbeiten Gruppen seit über 25 Jahren zusammen.

Aktive Mitglieder im Offenen Netzwerk sind …
• AG DIE LINKE.queer Mannheim/Rhein-Neckar
• AK Queer Grün
• AwieAspec
• Bears Mannheim
• Benefiz-Rhein-Neckar e.V.
• CSD Rhein-Neckar e.V.
• Gay & Grey Metropolregion MA–LU-HD
• HuK – Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle & Kirche e.V.
• ILSE – Initiative lesbischer und schwuler Eltern Rhein-Neckar
• JUGEND von PLUS
• Lesbenstammtisch Mannheim
• mvd-sportverein e.V.
• QZM Queeres Zentrum Mannheim e.V.
• PLUS Rhein-Neckar e.V. – Angebote und Beratung zur Vielfalt von sexueller Orientierung
und Geschlecht
• SPDqueer – Arbeitsgemeinschaft für Akzeptanz und Gleichstellung
• Berufsverband VK – Netzwerk für Vielfalt und Karriere, Regionalgruppe Rhein/Neckar
• Transmann Rhein-Neckar
• Transtreff Mannheim
• Wirtschaftsweiber e.V., Regionalgruppe Rhein-Neckar
Weitere Informationen:
Die Einladung zur Podiumsveranstaltung wird auch auf der Homepage des Netzwerks unter https://www.schlimm-online.de/ veröffentlicht. Auch auf unserem Facebook-Profil Offenes Netzwerk LSBTTIQ+ Mannheim zeigen wir Farbe und laden zur Wahl ein.
* LSBTIAQ+ – Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Intersexuelle, Aspec und Queer
* IDAHOBALTI* – International Day Against Homophobia, Biphobia, Acephobia, Lesbophobie,
Trans*phobia‘, Inter*phobia
* TDoR – Transgender Day of Remembrance

Kontakt: Offenes Netzwerk
LSBTIAQ+ Mannheim
c/o Benefiz Rhein-Neckar e.V.
Wilhelmstr. 66
68259 Mannheim
offenesnetzwerk-lsbtiaq-ma@posteo.de
mobil: +49(0)162 15 74 313

Quelle: Offenes Netzwerk LSBTIAQ+ Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 16:55

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Januar 2026
    M D M D F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • EVENTEMPFEHLUNGEN

    • Veranstaltungstipps

    Kalender anzeigen

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com