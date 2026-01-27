Mannheim – 20-jähriger Messerstecher wegen versuchten Totschlags an Neujahr verhaftet

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 20-jährigen türkischen Staatsangehörigen erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am 01. Januar 2026 versucht zu haben, einen 31-jährigen Mann auf offener Straße mit einem Messerstich zu töten.

Der Tatverdächtige soll am 01. Januar 2026, gegen 17.15 Uhr vor einem Anwesen im Quadrat H 3 ein Messer gezogen und damit unvermittelt einem 31-jährigen Mann, der auf dem Gehweg stand und telefonierte, mit einem Messer wuchtig in den Unterbauch gestochen haben. Anschließend sei der Tatverdächtige eilig vom Tatort geflüchtet. Der 31-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert wurde. Er ist zwischenzeitlich nicht mehr in kritischem Zustand.

Zur Ergreifung des 20-jährigen Tatverdächtigen wurden umfangreiche offene und verdeckte Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die letztendlich am 26.01.2026 zur Ergreifung des Mannes in Heilbronn führten.

Er wurde noch am Montag, 26.01.2026 dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der den bereits erlassenen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in Vollzug setzte. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 16:00