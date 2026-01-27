Ludwigshafen – Workshop in der Stadtbibliothek: 3D-Druck mit dem FDM-3D-Drucker

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Ideenw3rk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, lädt

am Dienstag, 3. Februar 2026, von 17 bis 19 Uhr zum Workshop "3D-Druck mit dem FDM-3D-Drucker" ein.

Teilnehmer*innen lernen unter der Leitung von Daniel Rübel den Umgang mit verschiedenen Druckmaterialien sowie die

Bedienung des Druckers während des Druckvorgangs. Nach Abschluss des Workshops ist es möglich, eigene Projekte

unabhängig von der Beaufsichtigung durch Mitarbeiter*innen zu den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek umzusetzen. Der zur

Verfügung stehende 3D-Drucker Ultimaker S5 ermöglicht es, mit zwei Materialsorten ("Filamenten") gleichzeitig zu drucken.

Damit sind größere und ausgefallenere Objekte möglich. Der Workshop richtet sich an Teilnehmer*innen ab 16 Jahren mit

Grundkenntnissen im Umgang mit Internet und PC. Die Kursgebühr beträgt 5 Euro pro Person. Interessierte können

sich unter der Telefonnummer 0621 504-2608 oder auf der Website www.ideenw3rk.de anmelden.

Quelle: Stadt Ludwigshafen am Rhein

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 21:08