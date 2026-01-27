Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Gordon Schnieder wird im Rahmen seiner Wahlkampftour im Rhein-PfalzKreis am 30. Januar 2026 den Wahlkreis 38 besuchen und zusammen mit dem Landtagsabgeordneten Johannes Zehfuß zum Erzeugergespräch einladen:
14.00 Uhr Besuch und Rundgang Pfalzmarkt Mutterstadt
14.45 – 16.00 Uhr Gespräch mit Erzeugern im Versteigerungsraum
16.40 – 19.00 Uhr Besuch der Firma Kartoffel-Kuhn in Frankenthal im Römig – Veranstaltung mit Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer und Gordon Schnieder, Christian Baldauf MdL und Johannes Zehfuß MdL
Quelle: DU-Kreisgeschäftsstelle Ludwigshafen, Frankenthal und Rhein-Pfalz-Kreis
Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 16:11